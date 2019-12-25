郝龍斌：贊同撤銷中火許可 盼貫徹以核養綠

（中央社記者黃旭昇新北25日電）中國國民黨副主席郝龍斌今天表示，台中市府停止台中火力發電廠機組營運許可是不得不的痛苦決定，盼總統蔡英文與民進黨政府拿出魄力實現民眾公投時表達的「以核養綠」民意。

國民黨副主席郝龍斌今天上午前往新北市鶯歌區，與立委第5選區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）參選人黃志雄一起在建國市場與周邊的攤商掃街拜票。

台中市政府今天宣布撤銷中火2張機組燃煤許可證。郝龍斌接受中央社訪問時表示，這是台中市府不得不的痛苦決定，他完全支持。

郝龍斌表示，公民投票時已展現民眾希望「以核養綠」、減少燃煤發電量的民意。但蔡英文政府不僅不尊重公投結果，甚至繼續製造空氣污染。

郝龍斌表示，他曾擔任過環保署長，完全贊同台中市府作為，也希望中央政府拿出決斷的魄力，尊重並貫徹公投的決定。

郝龍斌陪同黃志雄掃街時，受不少民眾歡迎，爭相要與曾任台北市長的「郝市長」合影，大家以國民黨總統候選人韓國瑜、黃志雄的競選號次，高喊「好事成雙、雙雙對對、萬年富貴」。

郝龍斌端起一盤魚促銷說，「吃魚要買白鯧魚、投票請投韓國瑜」。也有攤商高喊「發大財、錢進來」。他說，走訪市場基層，非常多人訴說生活辛苦，他相信韓國瑜瞭解基層，也是庶民總統，會帶給台灣安全，人民有錢。

選戰進入倒數計時，郝龍斌說，民進黨以國家資源變成政黨與選舉資源，造成資源不對等，但人民的眼睛是雪亮的，也不願以人民納稅錢做不公不義的事，相信能夠喚醒民眾討厭民進黨的訴求。

郝龍斌說，黨中央在最後衝刺階段戰略上仍將持續檢視民進黨過去的執政作為，是威權獨裁、網軍霸凌、東廠橫行的政府，希望讓人民覺醒現在是用選票唾棄的最佳時機，票投給國民黨。

郝龍斌推崇黃志雄年輕有戰鬥力、有經驗，過去立委任內做非常多事情貢獻地方。因選情緊繃且資源不對等，所以下鄉助選盼望喚起民眾對黃志雄過去績效的記憶。

黃志雄說，面對資源不對等，將務實以地方需求與人民的希望提出政策，他擔任過3屆立委經驗，瞭解在地，也是生長在選區。最後兩週將以真誠努力踏實的衝刺。（編輯：李錫璋）1081225