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中油台北港區工程意外停工 承包商提復工計畫

最新更新：2019/12/25 15:58

（中央社記者廖禹揚台北25日電）中油觀塘第三天然氣接收站工程包商在台北港區工程，12月初因發生工安意外遭勒令停工，中油表示，承包商今天會提出復工計畫，爭取盡快復工，觀塘三接工程整體進度微幅落後不到1%。

位於桃園觀塘工業區的中油第三天然氣接收站開發案，相關包商12月1日在台北港區預作防坡堤沉箱時發生工安意外，7名移工不慎落海，其中3人送醫急救仍宣告不治，工程因此遭新北市府勒令停工。

中油副總經理方振仁今天於媒體餐敘受訪表示，三接工程目前進度在預期管控之中，進度些微落後不到1%，台北港區工程勒令停工的確是較大變數，包商規劃今天提出復工計畫，希望爭取盡快復工，但復工時程仍待新北市府審查，尚無明確時程。

方振仁表示，三接儲槽土地已完成地質改良、植入基樁，將進行開挖工作，進度都在管控之中；防坡堤建設則受到台北港區工程停工影響，略微落後。

不過，方振仁強調，三接建設目標不變，仍規劃在民國112年1月開始供氣，115年底完工，初期供氣主要供大潭新建燃氣機組試俥，預估量不大，因此尚未與台電討論詳細供氣量。（編輯：楊玫寧）1081225

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