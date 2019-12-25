因應對美順差擴大 中油列採購天然氣重點來源

（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部擬擴大對美採購，因應對美順差擴大，中油今天表示，台灣天然氣需求未來估逐年增加，美國產量大，會是很好的採購來源，新訂採購合約時會將美國視為重點地區。

美中貿易戰為台灣帶來轉單效應，但也使台灣對美國貿易順差擴大，可能觸及美國檢視貿易夥伴國是否為匯率操縱國的門檻。經濟部已要求國營事業盤點需求，擴大對美採購，初步確認以原油及各種零組件為大宗。

中油對美採購以油氣為大宗，原油部分，今年採購占比從去年的30%提高至40%，中油總經理李順欽今天於媒體餐敘受訪表示，近期從美國進口原油增加，主因去年找到一款符合煉製廠需求的美國原油，開始大量採購，既符合中油利益、又能符合台美貿易需求；至於後續是否擴大採購，李順欽表示仍要視煉製廠需求而定。

中油副總經理方振仁表示，中油從美國採購原油占比已達40%，考量多元化採購，再擴大採購可能性不高；但在天然氣部分，今年總共從美國進口50萬噸，占比約3%，仍有成長空間。

方振仁說，國內所需天然氣多數倚賴進口，配合能源轉型，預估未來需求量將逐年增加，既有合約也會陸續到期，必須另訂新約採購，美國產量大，是個很好的採購來源，會做為重點採購來源地區，但仍需考量天然氣來源分散狀況、價格競爭力等因素。

中油目前從美國採購天然氣共有2項合約，與美國Cameron LNG計畫長約從今年起每年進口80萬噸，與美商Cheniere簽署的25年長約，則將從2021年起每年採購200萬噸，料將提高美國進口天然氣占比。

方振仁表示，近5年尚無既有天然氣採購合約將到期，預估在2023年大潭新建燃氣機組上線後，會有較大需求出現。（編輯：楊凱翔）1081225