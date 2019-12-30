危老容積獎勵可望延長5年 新措施將採雙軌並行

（中央社記者吳柏緯台北30日電）危老容積獎勵可望延長。營建署表示，目前正朝延長5年的方向研議修法，擬調整為以「時間」、「規模」兩種獎勵措施並行。在充分討論與蒐集意見後，就會盡快送交內政部、並送立法院審議，目標是明年上半年完成三讀。

據統計，全台逾50年以上房屋高達69.5萬戶，屋齡30年以上的今年已超過410萬戶，營建署2017年實施3年「都市危險及老舊建築物加速重建條例」中的10%容積獎勵，將於2020年的5月9日屆期。

營建署今天表示，為了鼓勵危老建物重建，正在研議修法將時程延長5年，並以「時間」、「規模」兩種獎勵措施並行。

內政部營建署都市更新組組長王武聰指出，根據目前研議的修法草案，3年10%的時間屆滿後，第4年的容積獎勵將砍半，剩下5%，接著以每年1個百分點的幅度遞減，最終在5年後歸零。

不過這次的修法也加入了鼓勵小面積單位整併的規模獎勵，王武聰說明，只要重建面積達到400平方公尺，就給予2%的獎勵，往後每增加100平方公尺，再增加0.5個百分點的獎勵，最高上限為10%。

若基地在未來5年內同時符合「時間」、「規模」兩種獎勵，可以並用，不過最高上限仍為10%。王武聰舉例，有一塊1000平方公尺的基地，在第4年的時候投入重建，因此除計入第4年的5%容積獎勵外，同時還可享有5%的規模獎勵，也可到達10%。若5年之後，「時間」的容積獎勵落日，只要基地面積超過2000平方公尺，還是可以享有「規模」的10%獎勵。

不過目前「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修法草案仍在營建署討論，尚未送到內政部。王武聰說明，在充分討論與蒐集意見後，就會盡快送交內政部、並送立法院審議，目標是2020年上半年完成三讀。（編輯：林孟汝）1081230