晶電搭Mini LED題材 2020下半年有望單季轉盈

（中央社記者吳家豪台北31日電）投顧法人表示，LED磊晶廠龍頭晶電在CES展覽加溫下，2020年上半年將開始醞釀Mini LED成長動能，且受惠於2020年下半年蘋果產品採用Mini LED，有望單季轉虧為盈。

晶電股價今天上漲0.1元開出，盤中最高來到32.8元、最低32.2元；終場收在32.35元，漲幅0.15%，成交量超過1.44萬張。

投顧法人表示，由於LED產業市況不佳，2019年下半年晶電營運狀況欠佳，但晶電已逐漸要收割積極開發Mini LED（次毫米發光二極體）新產品的成果，且2020年第1季將搭上美國消費性電子展（CES）題材動能，無論是電競筆電及高階大尺寸RGB顯示器，客戶拉貨都將逐漸增加，更有望在展覽結束後帶動市場需求及關注，正式量產出貨，並擴大應用在更多樣的電子產品上。

投顧法人預估，2020年上半年在CES展覽加溫下，晶電Mini LED產品營收占比將提升至5%以上，開始醞釀在下半年大幅成長的動能。

法人認為蘋果公司將在2020年下半年推出高階12.9吋iPad及16吋MacBook Pro的Mini LED產品應用，市場上Mini LED產品預計會在2020年下半年明顯放量。晶電預估Mini LED產能將占藍光總產能20%至30%，法人則看好晶電Mini LED產品2020年全年營收占比將提升至30%以上。

投顧法人指出，由於Mini LED新產品擁有較好的價格及較高的毛利率貢獻，有望帶動晶電明年第3季及第4季單季轉虧為盈，預估毛利率分別為16.38%、16%，稅後每股盈餘（EPS）分別為0.12元、0.1元，將晶電投資評等從「區間操作」調升至「買進」，目標價41元。（編輯：鄭雪文）1081231