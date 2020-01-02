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晶技第3季高階產能看增15% 今年價格穩健

最新更新：2020/01/02 11:49

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）石英元件大廠晶技今年可望受惠產業供給吃緊，價格穩健到今年底，擴充高階產品產能，法人預估晶技第3季前產能看增15%，今年業績可望年增逾1成，獲利看增3成，創3年高點。

展望今年石英元件產業市況，本土投顧法人報告指出，手機用石英元件持續微縮，加上網通類產品用石英元件規格提升，具備小尺寸、高頻等規格較高石英元件生產能力的廠商大幅減少，晶技主要競爭對手未有擴廠計劃，加上高階產品所需工序較繁雜、耗費產能較大，供給出現短缺。

由於石英元件供應短缺，客戶要求降價的情況不再，法人指出簽約價格多一價到底，法人預估漲價後的價格將會延續到今年底。

法人指出，晶技計畫針對高階產品擴產，預期在今年第3季前，產能將可增加10%到15%。

展望今年業績，法人預期晶技可望較去年成長10%以上，稅後淨利可超過8.5億元，創3年來高點，每股純益落在2.7元到2.8元區間。

觀察去年第4季業績，法人指出晶技產能滿載，加上應用在手機的小型化產品供給有限持續吃緊，業績維持高檔，預估可望較前年同期成長近1成。去年稅後獲利有機會超過6.5億元，每股純益可超過2.1元。

根據統計，晶技為全球第4大石英元件廠，排名第1為日系廠商Seiko Epson，其次為日本電波工業株式會社（NDK），排名第3為日本京瓷集團（KCD）。

晶技自結去年11月合併營收新台幣8.22億元，較前年同期7.3億元成長12.56%，累計去年前11月自結合併營收76.23億元，較前年同期74.87億元微增1.82%。去年前3季稅後淨利4.48億元，較前年同期4.41億元微增，前3季每股稅後純益1.45元，優於前年同期的1.43元。（編輯：鄭雪文）1090102

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