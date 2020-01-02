六都去年度交易量破20萬棟 年成長9.3%

（中央社記者潘羿菁台北2日電）根據六都地方政府公布2019年12月「建物買賣移轉棟數」，新北市交易5754棟居冠，桃園市4466棟第2，不過年增率卻是大幅暴增5成，累計六都全年度移轉棟數達23.19萬棟，年增9.3%。

永慶房屋分析，第4季向來為傳統房市旺季，加上12月又有年底交屋潮挹注，帶動六都合計12月交易量為2.23萬棟，年增24%、月增13%，有望支撐全台2019年度買賣移轉棟數破30萬棟的榮枯線。

12月新北市交易量為5754棟，為六都交易之冠也是唯一破5000棟，年成長25%，也較上個月增加13.9%；第二名則是桃園的4466棟，年增率高達50%，月成長13.8%；緊追在後的為台中市的4425棟，年增19%、月成長30%。

至於首善之都的台北市，去年12月交易量為2530棟，月增5.6%，年增18.3%。永慶房屋業管部經理謝志傑表示，台北市12月份交易量依舊保持在微溫的狀態，雖12月年增率達18.3%，但以全年來看，年增率僅有3%的成長，是六都中成長幅度最小的，顯示買方在台北市的追價意願低，賣方也持續堅守價格，讓交易量欲大不易。

不過在新北市、桃園市與台中市交易熱度高，謝志傑分析，新北市仍有新建案交屋推升交易量，其中板橋區的「新潤亞昕翠峰」及新店區的「碧波白」交屋達百戶以上。另外，桃園市去年12月交易量為4466棟，創下四年來新高，多數是新建案交屋推升。

至於台中市交易量最高的為北屯區的652件，其中「佳泰大崇德」、「織築」、「新潮講義」、「鉅虹GCASA」及「松築」等建案都有部分交屋，使北屯區坐穩交易量第一的寶座。

不過展望未來，永慶房屋認為，雖然交易量有回溫趨勢，但依據2020第1季永慶房產趨勢調查結果，約有45%民眾看平房價，顯示以自住需求為購屋主力的情況下，買方追價意願較低，使房價飆漲的可能性降低，預估2020年房價仍會呈現平盤整理的格局。

現階段市場中房屋供給量大，屬於買方市場，屋主若抬高價格，恐會影響買方的購屋意願，拉長房屋的銷售期，因此建議屋主切勿過度樂觀看待房市。（編輯：蘇志宗）1090102