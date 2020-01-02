年貨大展3日登場 4天業績挑戰1.2億

（中央社記者廖禹揚台北2日電）一年一度的世貿年貨大展將在3日登場，將有超過350家廠商參展，今年更首度打造「優質好農專區」，精選28家優質農產廠商，參觀人次預估上看30萬，有機會挑戰1.2億元業績。

世貿年貨大展暨禮品贈品展3日至6日在世貿一館展出，主辦單位中華民國對外貿易發展協會今天恭迎雲林北港朝天宮媽祖鑾座駐駕展場，由外貿協會董事長黃志芳與朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，進行安座儀式，祈求世貿年貨展順利成功。

今年有超過350家廠商使用650個攤位展出，外貿協會祕書長葉明水受訪表示，今年參觀人次上看30萬，業績也有望較去年締造的新台幣9000萬元再下一城，挑戰1.2億元。

今年也是年貨展首度推出優質好農專區，精選全台28家青農、小農、農會與農企，使用29個攤位，其中不乏曾獲神農獎、百大青農、模範農民等殊榮的優質廠商，特選國人最愛的產銷履歷及自然農法產品，包括有機茶葉、咖啡、清酒、鮮果等。

公益展區則提供22個攤位，邀請22家公益團體到現場販售手工甜點、手工皂和公益品，讓民眾採買年貨時也能分享關懷與愛心，溫暖過好年。

外貿協會表示，年貨展期間將天天抽出SWITCH、氣炸鍋、4K電視、Dyson吸塵器、老協珍佛跳牆等萬元好禮，消費滿2020元還可抽千元禮盒，還有年菜免費試吃送加菜金、不限金額消費送朝天宮加持鼠年紅包等。現場並籌辦第一屆寶寶新春運動會，讓民眾買得盡興，也能玩得開心。（編輯：張均懋）1090102