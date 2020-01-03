2020年商業服務業景氣 商研院：偏樂觀明朗

（中央社記者廖禹揚台北3日電）商研院今天發布最新商業服務業景氣預測指出，下降中指標降速明顯減緩，出現進入尾聲跡象，實質投資與金融持續成長，今年偏向樂觀預期更趨明朗。

財團法人商業發展研究院今天發表台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數，預測商業服務業景氣至今年5月仍下降，但降幅相對和緩，有進入尾聲跡象，應與台商回流帶動民間投資，加上政府持續祭出景氣激勵措施有關，建議可持續加強。

商研院指出，降速走緩主因實質民間固定資本形成從2018年3月止降轉升後景氣循環指數不斷爬升，至去年11月已高達102.81。商研院表示，民間實質固定資本形成至本次觀察值，已有21個月連續上升，達到20年來該指標歷次擴張期的最長紀錄，且與過去擴張期結束時步調相比還有4倍力道，增勢仍旺。

此外，服務業貿易長期以來的逆差從2017年1月開始縮小，循環趨勢值從2018年8月開始超越長期趨勢，去年11月已達100.96。

商研院表示，為力求景氣早日恢復活力，應持續加強激勵景氣措施，並配合數位經濟趨勢，盡速布局數位化新科技投資及商業模式運用。（編輯：郭萍英）1090103