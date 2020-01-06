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大廠減產供需改善 面板股上週最獲外資青睞

最新更新：2020/01/06 14:16

（中央社記者潘智義台北6日電）外資上週買超第1名個股彩晶、第4名友達都是面板股。法人表示，外資買超主因，是面板股相對其他類股，股價基期較低，加上部分國際大廠減產，市場供需條件改善。

法人表示，相較於面板雙虎友達、群創布局低世代的3.5代產線到高世代的8.5面板產線，具備完整龐大的面板產線，彩晶只有一座5.3代廠，力求小而美，所以能在面板供過於求環境下，沒有太大包袱。

自去年下半年以來，面板股從外資賣超熱門標的，股價持續破底，到後來轉變為買超熱門股。繼面板雙虎友達、群創之後，彩晶也在上週成為外資買超第一名股票。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超144.5億元，賣超華通3.47萬張最多，買超彩晶1.19萬張最多。

上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為彩晶買超1萬1900張、國票金買超8156張、台達電買超8027張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為華通賣超3萬4655張、開發金賣超2萬1996張、元大金賣超1萬5459張。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超144.5億元，其中買進金額1047.04億元，賣出金額為1191.54億元。今年初至1月3日止，外資累計賣超35.65億元，其中買進金額為621.94億元，賣出金額為657.59億元。

外資上週五持有股票市值為新台幣15兆8,212.69億元，占全體上市股票市值的43.15%，較去年12月27日的15兆8177.43億元，增加35.26億元。（編輯：楊凱翔）1090106

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