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外資2019年淨匯入4726億元 創5年來新高

最新更新：2020/01/06 20:23

（中央社記者劉姵呈台北6日電）金管會今天公布，2019年12月外資淨匯入38.38億美元（折合新台幣約1155.6億元），另2019年全年外資淨匯入達156.96億美元（折合新台幣約4726億元），創2015年來新高。

金融監督管理委員會今天公布，截至2019年12月底止，外資累計淨匯入約2134.11億美元，較11月底累計淨匯入2095.73億美元，增加約38.38億美元；另外，截至2019年12月底止，陸資累積淨匯入約1.889億美元，較11月底累計淨匯入1.885億美元，增加約0.004億美元。

12月單月外資累計淨匯入約38.38億美元，陸資累計淨匯入約0.004億美元，合計約38.384億美元（折合新台幣約1155.74億元）。

統計2019年以來，全年僅5月美中貿易戰升溫，以及7月及8月外資領股息後匯出有出現外資淨匯出的狀況，之後9月至12月已連續4個月為淨匯入，2019年全年外資淨匯入達156.96億美元（折合新台幣約4726億元），創下2015年來新高。（編輯：趙蔚蘭）1090106

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