華新科去年第4季營收2年來低點 續攻5G應用

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠華新科去年第4季自結合併營收新台幣65.14億元，是2年來單季低點。華新科積極布局5G射頻天線，鎖定5G智慧型手機模組需求。

華新科自結去年12月合併營收21.51億元，較去年11月22.59億元減少4.78%，比前年同期30.32億元下滑29.05%。

華新科指出，去年12月營收因盤點及耶誕假期工作天數減少影響，儘管庫存偏低，後續需求仍強。

去年第4季華新科自結合併營收65.14億元，較去年第3季72.5億元減少10.15%。法人指出，華新科去年第4季營收是2年來單季低點。

累計去年全年華新科自結合併營收299.44億元，較前年478.27億元減少37.39%。法人指出，華新科前年主要受惠市場缺貨潮，基期表現相對高。

從產品庫存天數來看，市場人士表示，華新科積層陶瓷電容（MLCC）產品庫存天數持續低於2個月，急單續湧現，公司加速生產因應客戶拉貨需求。

從稼動率來看，市場人士表示，華新科目前在台灣廠區平均稼動率已達到8成。

華新科集團積極布局5G領域，其中華新科布局射頻設計及射頻元件，也深耕低溫共燒陶瓷（LTCC）技術電路設計。關聯企業佳邦科技布局射頻天線設計量測和磁性材料加工，子公司信昌電布局陶瓷介電粉材料。

從應用來看，華新科鎖定5G智慧型手機的模組需求。市場人士預估，5G手機用射頻元件包括天線、訊號擴大器與濾波器等市場總產值規模，將是4G LTE的3倍，5G手機天線數量由3個增加到8個。

法人指出，華新科在台灣高雄廠以生產MLCC元件為主，車用電阻元件主要在馬來西亞生產。華新科在車規等級MLCC和晶片電阻具有量產能力。（編輯：張均懋）1090107