出口連二紅走出低潮 2020年Q1可望穩健成長

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）出口報佳音，2019年12月出口值295億美元，創歷年單月次高，年增4%，達陣「連二紅」；展望今年，財政部看好，受惠貿易戰暫歇有利提振需求及原物料行情和產能回流等因素，第1季出口可望穩健成長。

財政部今天公布2019年12月及全年海關進出口貿易初步統計，12月出口295億美元，進口269.9億美元，雙創歷年單月次高，各年增4%及13.9%，均為近14個月來最大增速，表現優於預期。

2019年全年出口值3293.4億美元、進口2858.6億美元，其中出口年減1.4%，進口微增0.4%，呈現小幅衰退及微增，但單從規模來看，均雙創歷年次高水準。出、進口相抵，2019年出超434.8億美元，年減57.4億美元。

財政部統計處處長蔡美娜指出，2019年前3季出口皆為負成長，但跌幅逐季收斂，第1季年減4.2%，第2季年減2.7%，至第3季年減0.8%，第4季總算回到正成長軌道，年增1.9%，比主計總處預測值高出0.9個百分點，第4季出口規模870.6億美元，還創歷年單季新高，反映出口已走出這波低潮。

對比鄰近國家前11月出口表現，台灣2019年出口減幅1.4%，小於日本減幅4.5%，並優於南韓減幅10.3%、新加坡減幅6%及香港減幅6.9%，表現為四小龍中最佳。

回顧2019年出口表現，蔡美娜表示，受美中貿易戰帶來的不確定性氛圍籠罩，外需疲弱，國際原物料價格低檔，11項主要出口貨品中多達8項衰退，尤其是傳產類貨品，基本金屬、塑橡膠及其製品和化學品減幅都在一成以上，拉低整體出口表現。

蔡美娜說，相對受惠美中貿易戰轉單及台商產能移回效應，以及5G、高效運算及人工智慧等新興商機發酵帶動，去年電子零組件出口高達1125.4億美元、資通與視聽產品出口426.8億美元，皆創下歷年新高，各年增1.6%及20.8%，兩者合計占整體出口比重攀至47.2%，為支撐出口動能主力。

值得一提的是，進口方面，2019年資本設備進口高達508.7億美元，衝上歷年新高，年增21.5%，為近9年最大增幅；同時，12月資本設備64億美元，續創歷年單月新高，年增66.3%，其中進口半導體設備更是大增1.6倍。

蔡美娜表示，主因在於半導體廠商加速擴充高階製程，外國科技大廠也積極在台布局，並有台商回流帶動投資，同時風力發電、航空、物流業者也擴大進口資本設備，使進口動能強勁。

展望2020年出口，蔡美娜認為，美中貿易談判進展平順，淡化市場不確定性，有助提振中觀需求及原物料行情，加上台商產能移回效應可望持續，5G等新興科技發展看旺，看好台灣第1季出口可穩健成長，根據主計總處預測，將年增4.1%；不過1月受農曆春節工作天數減少影響，估將年減4.5%至6.5%。（編輯：林孟汝）1090107