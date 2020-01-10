日圓續探逾1年新低 時隔1週多賺2942日圓

（中央社記者潘姿羽台北10日電）哈日族可以鬆口氣了，由於新台幣走強，加上美伊衝突暫時沒有升溫跡象，避險情緒下降，據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2773元，再次改寫逾1年新低。隨著日圓走跌，短短1週時間，哈日族就多賺了2942日圓。

匯銀人士分析，美伊衝突爆發之際，由於避險情緒快速升高，激勵日圓走強，當時日圓匯價一度回升；但因美國總統川普表態無意再動武，緩和市場的緊張情緒，國際資金避險需求隨之下降。

美伊局勢降溫，加上美中即將簽署第一階段貿易協議，投資人信心回籠，帶動美股大漲，台灣今天也上演股匯齊揚的戲碼，台股開高震盪，進入12000點關卡保衛戰，新台幣開盤小貶後隨即反彈走高，站上29字頭。

據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2773元，改寫逾1年新低，前低紀錄已是2018年12月17日的0.2757元；不過相較於地緣政治緊張的國際議題，對於哈日族來說，荷包胖瘦才是眼前最重要的事。

若以新台幣5萬元旅費來看，1月3日日圓回升至0.2819元，僅可換得17萬7368日圓，但今天的日圓匯價可換得18萬310元，足足差了2942日圓。（編輯：張良知）1090110