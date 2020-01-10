台股震盪拉尾盤 收復12000點關卡

（中央社記者江明晏台北10日電）美股3大指數再創新高，但台股受到總統大選前觀望氣氛濃厚，今天開高震盪，尾盤拉高，終場上漲54.02點，收在12024.65點，收復月線與12000點整數關卡，但週線收黑。

美國與伊朗衝突未進一步升溫，加上美中即將簽署首階段貿易協議，投資人信心回籠，帶動美股道瓊指數上漲211點，3大指數再創新高，蘋果股價漲逾2%，再登歷史高點；歐洲股市也收紅。

台股昨天大漲逾150點後，今天開高震盪，尾盤拉高，加權股價指數終場上漲54.02點，收在12024.65點，漲幅0.45%，成交值1274.08億元，收復月線12003點。週線下跌85.78點。

觀察蘋概股今天走勢，美系外資看好晶圓代工廠台積電2020年表現，目標價調高到380元，台積電今天上漲2元，收339.5元；鴻海收89元，漲幅2.18%。

大立光去年第4季因匯損，單季每股盈餘（EPS）僅60.32元，不過全年每股盈餘210.69元，仍創台股歷史新高紀錄。大立光今天股價收5065元，漲幅4.11%，同為光學族群的玉晶光開高走低，下跌7元，收601元，跌幅逾1%。

氣動元件廠亞德客-KY受惠市場需求回溫，股價續強，收漲停527元；電源管理晶片廠矽力-KY股價持續攀高，今天收漲停達新台幣1080元，創歷史新高價，穩居台股股后。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美股創高，但台股受到總統大選前市場觀望氣氛濃厚，今天開高震盪量縮，指數維持在5日均線之上整理，選舉結果出爐後，再來觀察市場動態。（編輯：楊玫寧）1090110