打造離岸風電新絲路 鋼鐵業淘綠金

中鋼旗下子公司興達海基占地面積27.5公頃，緊鄰在興達港，是中鋼斥資68億元專注在離岸風電水下基礎生產廠，今年開始生產沃旭56座套筒式水下基礎，未來目標年營收百億元。（中鋼提供）中央社記者潘羿菁傳真 109年1月12日

（中央社記者潘羿菁台北12日電）去年雙十國慶後兩天，秋末冬初本該是人煙稀少的台北港，這天卻湧入大批熙來攘往的人潮、車潮，世紀鋼以辦喜事的心情舉行離岸風電水下基礎基樁對接儀式，總統蔡英文出席見證台灣本土第一支基樁誕生，宣告台灣要開始「大賺綠能產業的錢」。

綠金發威 離岸風電產業風生水起

時間快轉2個月，因中鋼集團投資興達海洋基礎公司，租下高雄興達港34公頃面積，興建水下基礎廠房與重件碼頭，投入資金上看新台幣68億元，12月中竣工典禮請來的舞龍舞獅喧鬧聲也劃破10多年來寂靜，曾被列入「蚊子港」名單的高雄興達港華麗變身，轉型成離岸風電水下基礎基地。

不同廠商、不一樣的地點，看似毫無關聯，其實都是為了同一件事，離岸風電產業在短短3個月內頻傳佳音，一掃之前國產化陰霾，更為近年來深陷貿易保護主義泥沼的鋼鐵產業，打造出一條淘綠金的「新絲路」。

過去台灣沒有離岸風電市場，如今在政府大力推動下，廠商似乎真的看到商機無限。中鋼旗下興達海基總經理呂武雄興奮地說，若以東北亞範圍來看，台灣算是率先發展離岸風電，日本、韓國現在才要開始。而新光鋼董事長粟明德形容「光是在台灣，離岸風電就有10至20年榮景，未來更有機會赴東南亞接單」。

離岸風電正在帶動台灣產業升級發展，世紀鋼堪稱是最風光的離岸風電概念股，在2018年以前，股價都在面額新台幣10元上下，2018年宛如分水嶺，股價一度衝至百元，儘管後來下修，但仍力守在70元大關，成為新一代鋼鐵股王。

不過，世紀鋼董事長賴文祥回想，自己第一次提出想切入離岸風電的念頭時，遭到當時股東與董事反對，沒人看好，因為風險太大。

風險大是因為離岸風電鋼件有個特性—「笨重」。所有鋼材重量、厚度與直徑，都會比傳統鋼材大上好幾倍，例如，一般汽車鋼板厚度落在1至2毫米，離岸風電所用鋼材厚度可達15公分，等同一個拳頭大小。

換言之，廠商手上現有設備不見得能用，必須添購新機具設備，一輛運輸車、一部吊車可能動輒千萬至上億元，口袋不夠深或市場不成熟，是業者不敢貿然投資原因。

如今政府帶頭衝出一條離岸風電新契機，設定2025年離岸風電5.7GW裝置容量，後續10年再釋出10GW目標容量，有了政府加持，廠商才敢投入。但是砸重金買設備，也不見得拿到門票，因為技術層次又是一大門檻。

重砸1億元 邀電焊師來台技術移轉

離岸風電整套水下基礎高達80公尺，約30層樓的高度，超過1000噸重，而製作水下基礎最大的挑戰是焊接與尺寸控制。為了追趕技術，中鋼先從內部篩選出平均年資10年的資深焊接人員，再請西班牙Nervion來台進行為期3個月技術移轉與指導，「這些外籍電焊技師每人每天在台顧問費用是以萬元起跳，算算光花在外籍技師費用至少1億元」，呂武雄說到。

興達海基與20家夥伴合作，目前已有280名焊接人員通過認證，未來將組成300名的焊接大隊，未來台灣也將成為亞洲最多的高級銲工的國家。

技術移轉費用昂貴是因為離岸風電開發商所要求的焊接技術等級為「6G」，為目前所有產業別中要求等級最高，舉例來說，離岸風電鋼材多半是圓管，但又因為巨大關係，往往需要用仰角方式焊接，維持仰頭姿勢之外，還要拿捏焊接時的溫度，入熱度一下子太高，可能會融化焊道壞了整個鋼材。

培訓過程幾乎是要顛覆這群資深焊接人員過往抱持的邏輯，以前老師傅在焊接不做預熱動作，如今強制預熱達到一定溫度才能開始作業，或是過往經驗就是焊愈快愈好，因為老闆都會希望快快做完、快快出貨，但是在離岸風電的規範卻是「不求快」。呂武雄坦言，一開始同仁們很不適應，要調整工作慣性，時常接到抱怨。

「不求快」是因為離岸風電有個特殊規定，只能允許焊壞修補2次，第3次鋼材就會報銷，鋼廠就要自行吸收上百萬元損失，自然是以品質為優先。

一名業界人士也透露，這些培養出來的高階焊接人才，帶動國內產業升級轉型，也因為其焊接水準相當高，未來也能適用於國防工業，政府推動的國機國造政策，等於間接跟著受惠。

總統日前在世紀鋼台北港場合致詞時指出，從水下基礎工程到各式零組件國產化，估計離岸風電產業有望在國內創造出新台幣1.2兆元產值；哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發長許乃文也說過，光是CIP在彰芳暨西島開發案，總計落實國產化訂單，已經遠遠超過300億元。

其實，在落實國產化過程，開發商難免會碰到困難，例如，經濟部要求風機零組件之一的功率轉換模組（PCM）須落實國產化項目，不過PCM向來是風機製造商技術Know How，因而傳聞風機業者三菱重工維特斯（MHI Vestas）無意在台設立PCM機艙組裝廠。

許乃文坦言，政府在執行國產化政策過程，「這塊踩得非常堅定」，最後與中鋼攜手合資找地蓋廠，才得以成功說服MHI Vestas來台組裝。

可以想見，開發商不僅是開發風場，也扮演溝通橋梁平台，因此為了強化「在地連結」，沃旭日前宣布原本擔綱亞太區政策事務暨企業傳播總監汪欣潔從今年元旦起晉升為首位台灣總經理。

沃旭表示，目前在丹麥沃旭台灣公司並未有「總經理」職務，後續將加強與台灣政府以及當地供應商的溝通，才會新增總經理職務，並做這樣的安排。

對於台灣廠商來說，這是一塊看得到、吃得到的大餅，政府打造離岸風電產業供應鏈，不僅是「加質」人才素質，也是「加值」供應鏈附加價值。

鋼鐵業深陷保護主義泥沼 新絲路開創海陸雙布局

回顧去年以來，鋼鐵產業陷入貿易保護主義泥沼，包括美國的232條款、澳洲、泰國、印尼等，去年8月歐盟也啟動對台鋼鐵業的反傾銷調查，各國堆疊起貿易障礙氣氛濃厚，動輒就會誤觸傾銷紅線，加上美中貿易戰讓鋼鐵業外銷動能熄火。

如今，離岸風電政策猶如政府打造出來的「新絲路」，廠商先在台練兵，未來將有機會赴國際市場，讓台灣鋼鐵業從陸上建設案到海上風場開發案通通包下，創造出「海陸」雙布局。（編輯：林孟汝/林淑媛）1090112