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中信金獲利創新高 年終獎金最高逾20個月

最新更新：2020/01/13 13:37

（中央社記者劉姵呈台北13日電）中信銀行總經理陳佳文今天表示，中信金控、銀行2019年獲利皆創下新高，今年年終獎金理論上會比去年好，最高可望超過20個月；另外，他認為，利率持續走低，銀行業今年挑戰會比去年更大。

中信金2019年全年合併稅後盈餘達新台幣436.16億元，較2018年成長21%，EPS為2.20元；其中，獲利引擎之一的中國信託商業銀行2019年稅後盈餘達316.36億元，較2018年成長近7%。

中信銀行總經理陳佳文今天上午出席私校退撫信託基金記者會，會後接受媒體訪問指出，2019年金控、銀行表現都創下新高，今年年終獎金理論上會比去年更好，其中有些業績較好的單位，今年領到的年終獎金可望超過20個月。

此外，媒體提問2020年金融市場挑戰，陳佳文表示，今年挑戰會比去年更大，但他提到，2018年年初看2019年也是覺得挑戰很大，金融市場變化不可預測。他指出，今年較大的挑戰是利率在往下走，對銀行業比較不利，因為利差會縮小。

至於美國今年是否會持續降息，陳佳文認為，目前大部分的預測看起來應該是認為停在現階段，因為經濟數據表現都還不錯。（編輯：楊玫寧）1090113

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