期貨今年日均量目標113萬口 6月推兩項新商品

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）期交所總經理黃炳鈞表示，今年每日交易量目標113萬口，今年6月將推出台灣永續指數期貨和台灣生技指數期貨等新商品，也有新商品將適用動態價格穩定機制。

台灣期貨交易所今天舉行歲末聯誼會，觀察去年台灣期貨市場，黃炳鈞表示，去年台灣期貨市場交易量達2.6億口，其中夜盤交易量達5480萬口，夜盤交易量占同商品日盤交易量比重約29.8%，交易量持穩。

去年期交所推出美國那斯達克100期貨和富櫃200期貨，去年兩項商品日均量分別達到1185口和649口，超過原先預定目標1000口和500口。

從去年市場結構來看，黃炳鈞表示，去年交易人結構和往年相當，自然人占每日交易量比重約48%，法人占比約52%。從商品結構來看，去年期貨占比約34.5%，選擇權占比約65.5%，其中台指選擇權占比約99%。

展望今年，黃炳鈞預期，每日交易量目標113萬口，去年每日交易量約107.7萬口。今年3月23日台股將實施盤中整股逐筆撮合新制，黃炳鈞預期個股期貨交易量可同步成長。

在新商品部分，考慮國際對於環保意識和企業社會責任重視，期交所今年將推出台灣永續指數期貨，黃炳鈞表示現在正在洽談中，預計6月上線。

此外期交所也將推出台灣生技指數期貨，涵蓋上市和上櫃公司類股，屬於跨市場，預計6月上線。

在交易制度部分，黃炳鈞指出，現在期交所已推動交易市場動態價格穩定機制，今年還有新商品將適用動態價格穩定機制，例如規劃將匯率相關商品以及指數股票型基金（ETF）期貨適用動態價格穩定機制。

在結算部分，期交所今年持續辦理店頭衍生性商品集中結算機制，正與系統合作洽談中，黃炳鈞表示，何時上線要看系統完成時間，並呈報主管機關。

在資訊提供部分，目前期交所資訊接露採取一秒鐘揭露8次方式，為配合現貨市場3月23日台股將實施盤中整股逐筆撮合新制，期交所資訊部門將同步提供逐筆交易資訊或者每秒鐘8次資訊方式。

在公益活動部分，期交所表示，今年編列新台幣8500萬元，預計包括捐贈公益金融教育基金、醫療設備、以及在偏鄉提供課後服務、運動團體獎助、以及天災捐贈等。（編輯：鄭雪文）1090113