大安區登店面交易王 總價4000萬以下最受青睞

（中央社記者潘羿菁台北14日電）人潮商圈與便捷交通加持，永慶房屋統計分析，大安區成為去年台北市店面交易筆數冠軍，交易占比達14%，擠下去年冠軍的中山區；不論是哪個行政區域，單筆交易在新台幣4000萬元以下為店家最能接受的總價帶。

永慶房屋根據實價登錄資料統計，台北市去年前11月成交資料，台北市交易筆數占比前五大區域，依序為大安區的14.0%、中山區的13.3%、士林區10.0%、信義區9.3%與文山區8.7%。

大安區擠下去年交易冠軍中山區，成為今年新冠王，永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，大安區是北市精華區，擁有便捷的交通、知名百貨、商辦聚集以及高級學府林立，匯集眾多人潮，因此發展出不少特色商圈，包含信義安和商圈、遠企商圈、師大商區和公館商圈等。

至於中山區位居第二大，謝志傑說，中山區一向擁有具高度消費力商圈，如南西、條通與南京松江等，帶動店面的交易熱度，其中以南西商圈的店面交易最為熱絡，主要是有新光三越百貨、誠品南西與赤峰巷內的文創小店等加持。

謝志傑進一步分析，全台北市店面面積在20坪至40坪交易占比為49%，為交易大宗，主要是北市店面的單價相對較高，能負擔大坪數的店家較為侷限，因此反映在總價帶落在2000萬元以下交易占比41%為最多、其次為2000萬元至4000萬元占比36.3%。

他建議，中小坪數的店面較容易出租，有意願購置店面做為投資標的的民眾可選擇40坪以下的中小型店面，可作為穩定投報或置產保值物件。（編輯：郭萍英）1090114