櫃買陳永誠：美國選舉年變數多 上櫃IPO目標25家

櫃買108年在股票、ETF、債券市場各項指標都表現不錯，展望今年，櫃買董事長陳永誠認為經濟政治的變數及挑戰仍多，不過，低利率支撐下，資本市場仍屬謹慎樂觀。中央社記者韓婷婷攝 109年1月14日

（中央社記者韓婷婷台北14日電）櫃買中心108年各項指標表現亮眼，董事長陳永誠表示，去年大環境波動劇烈，今年是美國選舉年，變數及挑戰仍多，利率往上走的機率不大，整體資本市場謹慎樂觀，上櫃IPO目標為25家。

櫃買中心今天舉行年終記者會，陳永誠表示，今年是美國選舉年，包括政治及經濟面都還有很多變數跟挑戰，不過，利率走高的機率不大，對於各種資產仍有一定支撐力，整體資本市場謹慎樂觀看待，期望今年股票及債券能持續有活躍突出表現。

受美中貿易衝突及國際政經情勢震盪衝擊，108年國際主要交易所IPO家數多見衰退，櫃買市場同受牽累，企業IPO意願受到影響推遲，以致108年新上櫃公司為20家，相較107年31家減少，但整體表現仍呈穩健紮實，興櫃IPO家數則有53家。

展望今年，陳永誠表示，將積極拓展市場規模，配合政府「5+2產業創新計畫」，積極推動國內優質企業上櫃及登錄興櫃外，並將持續赴新南向國家及海外招商，推動海外優質企業加入櫃買市場，預計3月初前往越南招商。

陳永誠預期在新的一年台灣資本市場展望仍屬樂觀，內部設定上櫃IPO目標為25家，興櫃目標則設定40家，低於去年的53家主要是去年興櫃新登錄集中在11月及12月，預料將會壓抑今年整體家數。

陳永誠指出，期望股票、ETF、債券各種業務都能平均發展，去年櫃買市場日均值達到新台幣314億元，超過原先設定的250億元目標，今年期望至少維持在314億至315億元間水準。

在交易面，108年上櫃股票總市值由年初的2兆8266億元提升至年底的3兆4335億元，投資人上櫃股票持股增值達6070億元，獲利超越2成以上。平均殖利率3.65%，其中殖利率超過3%的上櫃公司更高達388家。

108年櫃買中心新編「櫃買富櫃200指數」，年漲幅高達24.58%，領先櫃買大盤指數漲幅，指數推出後帶動了櫃買市場指數化商品投資熱潮，截至108年底已有連結富櫃200指數的指數型權證87檔，另有2檔ETN 商品及店頭衍生性商品，今年可望有富櫃200的ETF發行。（編輯：楊玫寧）1090114