彩券2019年繳庫公益盈餘逾273億 史上第6高

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）2019年台彩銷售額新台幣1241億元，創公益彩券史上第3高，帶動可挹注社福、弱勢的公益盈餘攀升至273.89億元，比原先目標多出5.89億元，挹注金額創下史上第6高紀錄。

民眾買彩券，即使沒中獎，但仍有做公益的效果，財政部國庫署表示，公益彩券銷售額扣掉獎金支出及管銷費用，近年平均有23%至25%會成為「公益盈餘」，專款專用於補助國民年金、健保準備金，以及地方政府社福支出。

國庫署官員說，每年10月公益彩券發行機構會根據經濟成長率、歷史銷售情形，同時考量未來銷售策略，訂出隔一年度的銷售及公益盈餘目標，並與國庫署討論，基於激勵目的，國庫署通常會將目標稍微上修調整，在雙方共識下，訂出最終目標金額。

國庫署指出，往年除了2016年，台彩受到當年初台南大地震、衝擊買氣影響，使當年度繳庫公益盈餘未能達標外，其他年度發行機構均順利達標。

國庫署統計，2019年台彩原先設定年度盈餘目標為268億元，不過，截至去年12月底，共實際繳庫273.89億元，達成率超前至102.2%，公益盈餘金額對比往年，創下公益彩券史上第6高。

累計從公益彩券1999年開始發行至2019年底，已創造公益盈餘4674億元，其中用於補助國民年金約2095億元，用在全民健康保險準備約234億元，最多是分配給地方政府，作為社會福利支出約2345億多元。

至於2020年，國庫署說，訂下的公益彩券銷售目標為1273億元，其中可公益盈餘目標為289億元，挑戰史上第4高紀錄。（編輯：林孟汝）1090114