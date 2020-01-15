壽險資金到位 全球與台壽持股CIP風場12.5%

（中央社記者潘羿菁台北15日電）全台首宗本土壽險業離岸風電團隊正式成立，台灣人壽與全球人壽核准參與哥本哈根基礎建設基金（CIP）風場投資，2家壽險業將取得台灣風能投資公司股權，藉此間接持有風場12.5%股份。

CIP目前規劃彰芳暨西島離岸風場案，總裝置容量為600MW，預估總投資金額約新台幣950億元，由於投資規模龐大，日前導入策略合作夥伴的台灣人壽與全球人壽入股。

按照壽險法規，壽險業要參與風場案必須透過控股公司，因此三方在1月6日成立台灣風能投資公司，讓全球與台灣人壽透過台灣風能持股，全球與台灣人壽合計對風場持股12.5%，CIP為87.5%。而金管會在短短三個月內就審核通過，讓兩家壽險公司入股CIP風場。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞時表示，目前政府設定7.5GW換算投資規模高達8500億元，「沒有一家公司可以自己負擔，勢必需要金融服務業的支柱」，說得直白點，壽險業「錢很多沒地方放」，盼望透過此案帶動更多金融業進駐。

CIP台灣區執行長侯奕愷說，彰芳暨西島風場團隊包括CIP與壽險業，這是台灣離岸風電落實本土化比例最高的風場案，包括水下基樁、風機安裝運輸等，都是由台灣廠商承包接單，另外，政府規定專案融資本土融資比例至少20%，「我們也有信心達標」。

CIP台灣區財務長徐正穎表示，全球與台灣人壽一開始就有入股CIP，當初三方談好，若CIP獲得遴選資格開發風場，將允諾給予2家壽險業再參與風場投資，如今他們同時也參與風場專案融資，是給予CIP相當大支持。

台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽是國內第一家參與太陽能投資案，如今也創下第一家參與離岸風電投資的保險業，若加計CIP風場案，估計截至目前對綠能產業投資將近200億元，盼望可以創下綠能投資典範。

全球人壽總經理馬君碩指出，綠色金融是可以幫助氣候變遷議題獲得解決，壽險業是長期資金，讓被投資公司可以獲得穩定金援，而綠能產業則是讓壽險業取得長期穩定獲利，彼此是可以創造雙贏條件。（編輯：楊凱翔）1090115