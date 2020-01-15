許勝雄樂觀看2020年 盼兩岸朝合則利方向邁進

展望2020年，三三會理事長許勝雄認為，中國是台灣重要出口市場，大家應努力找到穩健和平發展的方法。中央社記者潘姿羽攝 109年1月15日

（中央社記者潘姿羽台北15日電）2020年總統大選落幕，總統蔡英文高票連任，三三會理事長許勝雄今天表示，樂觀看待2020年的經濟發展，但他也提醒，中國是台灣重要出口市場，期許兩岸可以和平穩健的發展，朝「合則利」方向前進。

許勝雄今天於三三企業交流會會前受訪時表示，全世界經濟上來了，台灣經濟必然可以上來，國際預測機構估2019年全球經濟成長率落在3%左右、2020年有機會達3.4%，台灣經濟受惠於美中貿易戰帶來台商回流、國際企業赴台投資，國內也有政府投資與消費，據主計總處預測，2020年經濟成長率為2.72%，優於2019年的2.64%。

許勝雄對於2020年經濟發展抱持信心，他指出，美中順利簽署第一階段貿易協議後，直至美國總統大選前，應不至於出現新的狀況，有助於穩定全球消費信心；而台灣有許多優勢、人才，雖然2020年還有地緣政治、貿易衝突、保護主義等不確定性存在，整體而言，應該會往正面發展。

不過談及兩岸議題，許勝雄表示，這不是短時間可以解決的事情，期許兩岸政府、領導人，都能用比較長遠心態、寬闊的想法來看待世界局勢演變，朝兩岸「合則利」的方向前進。

許勝雄也提醒，雙方沒有必要去講些刺激的話、挑釁言語，這會影響兩岸向前走的動能；他表示，無論如何，還是要想出和平處理的方法。

由於中國為台灣主要出口國，許勝雄表示，兩岸如果能找到穩健和平的發展方式，或是產業鏈有效做出互補機制，對於產業發展、兩岸穩定往前走，都會有正面幫助。

展望2020年，許勝雄提醒，政府仍應致力於解決五缺，特別是「人才」，讓學校的教育體系來配合未來產業發展，若能做好人才教育體系的培育、引進國外人才，相信能讓台灣產生更大投資競爭力、更大附加價值。

此外，許勝雄指出，政府應積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），以及簽訂更多自由貿易協定（FTA），這是攸關台灣國際競爭力的重要議題，否則和韓國、越南、新加坡相比，台灣招商引資的力度會被弱化。（編輯：楊凱翔）1090115