持200萬股小股東可徵委託書 今年股東會適用

（中央社記者劉姵呈台北15日電）金管會公布修訂金融業徵求委託書規則，新增持股200萬股的股東就可擔任委託書徵求人；官員表示，因金融機構資本額較大，適度「放寬」持股數後，小股東就有機會達門檻，預計今年股東會可適用。

金融監督管理委員會14日公布修訂「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，規定金融機構召開股東會徵求人資格條件，除應要1年以上、且持有已發行股份總數至千分之5外；另增訂個別股東若持有金融機構已發行股份達200萬股門檻時，也可擔任委託書徵求人。

金管會證券期貨局官員今天向中央社記者說明，這項修訂主要是因為金融機構資本額龐大，若採用原本規定須持有千分之5、且1年以上，對於想要擔任委託書徵求人的小股東來說，較為困難。

此外，考量到不同資本額的金融機構召開股東會，小股東如果擔任委託書徵求人，就有權利可參與董事或監察人選舉競爭。

官員說明，去年修正後提高至千分之5且1年以上之後，同時取消個別股東擔任金融業委託書徵求人的最低持有股數80萬股，但大多數小股東透過銀行員工會反映，持股千分之5、且1年以上的門檻仍過高，無實質參與權。

這次預告修正新增持股數至200萬股條件，官員說，幾乎絕大多數的金融機構都適用，對於小股東來說較為「放寬」，也有利於公司治理。

官員強調，另一方面，金管會避免有人透過徵求委託書，分散進行，規避「金融業大股東適格性」的審查，因此將個別股東必須持有的門檻數提高，從原本規定的80萬股、拉高到2.5倍至200萬股。

官員強調，此項修正並不是針對某幾家金融機構，預告期間會再蒐集各界意見，若順利今年股東會即可適用。（編輯：林孟汝）1090115