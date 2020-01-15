晶技去年每股稅前賺2.47元 今年獲利看增3成

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）石英元件大廠晶技自結去年全年稅前歸屬母公司業主淨利新台幣7.65億元，每股稅前純益（EPS）2.47元。法人估今年業績可年增逾1成，獲利看增3成，創3年高點。

晶技去年12月自結合併營收8.07億元，較去年11月減少1.8%，比前年同期增加20.7%，單月稅前歸屬母公司業主淨利7039.8萬元，月減25.8%，較前年同期成長76%，單月稅前EPS 0.23元。

累計去年全年晶技自結合併營收84.3億元，較前年增加3.4%，去年自結稅前歸屬母公司業主淨利7.65億元，較前年成長3.8%，累計去年稅前EPS 2.47元。

展望今年石英元件產業市況，本土投顧法人報告指出，手機用石英元件持續微縮，加上網通類產品用石英元件規格提升，具備小尺寸、高頻等規格較高石英元件生產能力的廠商大幅減少，晶技主要競爭對手未有擴廠計劃，加上高階產品所需工序較繁雜、耗費產能較大，供給出現短缺。

由於石英元件供應短缺，客戶要求降價的情況不再，法人指出簽約價格多一價到底，法人預估漲價後的價格將會延續到今年底。

法人指出，晶技計畫針對高階產品擴產，預期在今年第3季前，產能將可增加10%到15%。

展望今年業績，法人預期晶技今年業績可望較去年成長10%以上，稅後淨利可超過8.5億元，創3年來高點，每股純益可落在2.7元到2.8元區間。（編輯：林孟汝）1090115