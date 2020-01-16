經營差或員工低薪 824家上市櫃須揭露董監酬金

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會今天表示，若近3年曾虧損、公司治理評鑑為後20%或非主管員工平均年薪不到新台幣50萬元的上市櫃公司，須在今年年報上揭露前5名董監事薪酬的酬金資訊，初估目前有824家。

金融監督管理委員會證券期貨局今天表示，目前上市櫃公司董監事薪酬，採級距方式揭露，為進一步強化虧損公司董事及監察人酬金揭露，及與公司經營績效連結，採循序漸進方式，發布修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，將擴大揭露個別董監事薪酬範圍。

證期局表示，此次將增訂近3年個體或個別財報曾出現稅後虧損；公司治理評鑑不佳，被列在最後20%；公司停止買賣或變更交易的公司或是公司內非主管的全時員工，平均薪資不到50萬元的公司，須公布個別董監事酬金資訊，包含職稱、姓名與年薪。

證期局副局長蔡麗玲表示，以107年年報往前推算3年，現行初估須揭露個別薪酬的上市櫃公司有564家，此次規定修正後變成824家，還不包含公開發行公司。從今年股東會開始，達上述條件的上市櫃公司必須在年報中依照新規定作揭露。

證期局官員補充，由於外界常反映，部分上市櫃公司經營績效不佳，董監事卻坐領高薪，為促進個別董監事薪酬資訊透明化與合理訂定，這次決定擴大個別董監事薪酬揭露範圍。

官員強調，主要用意在於透過資訊揭露，在市場檢驗下，促使上市櫃公司訂定的董監事薪酬更加合理化。（編輯：張均懋）1090116