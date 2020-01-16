瑞銀上調人民幣預測 下半年有望觸及6.7元價位

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）展望2020年亞太區經濟前景，瑞銀（UBS）看好，經濟成長率可望比去年緩增，至今年第4季增至5.5%，同時，上調大部分亞太貨幣預期，人民幣下半年有望升至6.7元兌1美元。

針對亞太區經濟情勢展望、美伊地緣政治紛擾等全球關鍵經貿議題，瑞銀財富管理投資總監辦公室今天發布最新觀點。

瑞銀認為，隨著美國及中國簽訂第一階段貿易協議，加上地緣政治局勢趨於穩定，亞太區經濟成長率從2019年第4季至2020年第4季，預計將從5%增至5.5%；進而，瑞銀上調大部份亞太貨幣預期，其中，人民幣原先目標價為全年7元兌1美元，調高為上半年6.8元、下半年6.7元。

瑞銀說明，相信亞洲出口及工業產出已觸底，並將在未來數月逐步改善；相對，美國消費及投資成長預估將放慢，經濟成長率從2019年第4季至2020年第4季，預計將由2.2%衰退至1.4%。

瑞銀指出，過去15年當亞太經濟動能比美國要好時，亞太貨幣即期匯率（相對美元）當年平均會上漲0%至4%；現階段中國作為許多亞洲國家的最大貿易夥伴，人民幣轉強有利於亞太貨幣，我們預期亞太貨幣（相對美元）今年平均將可有個位數漲幅。

瑞銀表示，2019年相對偏好看好印度盧比及印尼盾等高息貨幣，以及部份相對價值型貨幣。隨今年經濟前景好轉，相信2019年表現落後的週期型貨幣，如人民幣及韓元等，今年即期匯率將具有潛在回報；同時，考慮到利率因素，印度盧比、印尼盾及菲律賓披索等高息貨幣籃子，今年仍不容忽視。

另一方面，瑞銀指出，美伊地緣政治局勢1月初突然升溫，油價單日急漲5%，美股也大幅震盪，不過，兩國軍事衝突在短時間內降溫，投資者情緒也迅速平復，反映中東局勢對市場影響難以持久。

瑞銀說，因此，建議投資者不應恐慌性拋售，而是要堅持投資，標普500指數在局勢最緊張時一度下跌逾1%，但很快又創下歷史高點；投資者若期望為政治風險進行對沖，可適度考慮增持黃金，預估2020年全年金價目標為每盎司1600美元。（編輯：趙蔚蘭）1090116