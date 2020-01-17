台電一期風場首支國產鋼管樁完工 估年底併聯

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）台灣離岸風場再邁大步，台電表示，一期風場首支國產鋼管樁完工，後續將進行基地打樁與風機安裝，預估年底前併聯，每年將發電3.6億度，相當於9萬戶一整年用電量。

政府積極推動綠能政策，離岸風電也將成為未來供電主力之一。台電今天舉行一期離岸風電示範風場水下基礎首支鋼管樁完工典禮，台電表示，完工典禮象徵台電風場再邁進，除了首支國產鋼管樁，其餘下部結構、風機等設備正同步製造中。

一期離岸風電示範風場位於彰化縣芳苑鄉西側海域，台電表示，一期風場將設置21部風機，總裝置容量109.2MW，預計3月開始進行基地打樁與風機安裝，年底前將正式併聯發電，預估可年發3.6億度電，等同提供超過9萬家戶一整年的用電量。

值得注意的是，台電一期風場雖然沒有國產化要求，不過，仍由統包商和國內大廠銘榮元合作風機水下基礎柱腳，為離岸風電產業發展盡一份力。

台電表示，一座海上風機包含上部與下部結構，上部包含風機的機艙、葉片與塔架，而下部結構則包含鋼管樁、套筒桁架及連接段。

台電進一步說明，由於離岸風機間於海上，穩固地基的鋼管樁是核心關鍵，打好基礎才能依序裝上套筒桁架、連接段與風機上部結構；台電離岸一期風場所使用的風機，每一座需4根圓筒形的鋼管樁，長度則依據風場範圍水深16至28公尺的落差，而量身打造60至80公尺等不同長度。

台電一期離岸風電示範風場在2018年2月決標，由比利時商楊德諾與日商日立共同承攬，決標金額達新台幣249.9億元，已陸續完成風機設置海域調查、地質鑽探及設備細部設計，現正全力投入風機與下部結構等設備製造。（編輯：鄭雪文）1090117