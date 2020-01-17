美中達成貿易協議添利多 亞股收紅

（中央社香港17日綜合外電報導）受到美國和中國簽署第一階段貿易協議激勵，投資人將焦點轉向財報季和全球經濟展望，加上數據顯示中國經濟似乎正在回穩，亞洲股市今天收盤上漲。

今年以來股市延續去年底強勁漲勢，歸功於美中達成貿易協議、全球經濟出現好轉跡象、利率低落、政府祭出刺激措施和英國脫歐憂慮緩和。如今投資人預期企業將發布連串良好財報，漲勢可望持續。

聯合投資人管理公司（Federated Investors Management）分析師杜瑟（Linda Duessel）表示：「現在要看空非常困難。」她說，隨著更多財報公布，「可能會出現非常好的獲利成長驚喜」。

美國聯邦參議院昨天還通過新版北美貿易協定，激勵華爾街股市3大指數收盤創下歷史新高。谷歌（Google）母公司Alphabet則加入蘋果（Apple Inc.）和微軟（Microsoft）行列，市值首度站上1兆美元。

全球第二大經濟中國公布，去年經濟成長率為6.1%，雖較2018年的6.6%明顯下滑，且創下30年來最低紀錄，但符合經濟學家預期，也未低於北京目標。

香港股市今天收盤上漲0.6%，東京股市收高0.5%，上海、首爾和新加坡股市皆收漲0.1%，雪梨股市收高0.3%，台北股市收漲0.2%，曼谷、馬尼拉、吉隆坡和雅加達股市也全數收紅。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1090117