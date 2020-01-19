新台幣強升年終獎金效應 美元保單買氣看旺

（中央社記者劉姵呈台北19日電）匯率諸多不確定性消除，推升新台幣近期站穩2字頭，專家分析，現在買美元有「相對便宜匯率」優勢，且宣告利率平穩機制7月才上路，搭近期年終獎金效應，美元利變型保單估將熱賣。

美國與中國簽署第一階段貿易協議，且將中國移出匯率操縱國名單，2020年總統大選落幕，政策方向可望延續，在國內外諸多市場不確定性因素消除下，新台幣近期站穩2字頭。

安聯人壽資深副總經理楊國基表示，近期新台幣強勢升值，且美元為全球主要的強勢貨幣，流通性相對其他貨幣來的好，對國人來說，現在買美元就有匯率相對便宜的優勢。

「現在進場賺到匯差，接下來就是利差，」楊國基說，即便市場預估今年美國將繼續維持現階段低利率水準，升息的可能性不高，但美元利變保單的預定利率平均落在2.5%至3%之間，仍高於新台幣保單。

金融監督管理委員會16日公布今年7月將上路的宣告利率平穩機制，規定壽險業宣告利率須根據債券利息收益率加計合理利潤率、費用率後，再決定宣告利率；加上美國今年升息機率不高，短期內恐難再看到宣告利率高於4%的美元利變保單。

不過，錠嵂保經北四營業處處經理余婉琴表示，宣告利率平穩機制公布後對保單一定會產生衝擊，市場上可能買不到高利率保單，但宣告利率不完全等於保戶投資報酬率，保戶獲得的投報率與內部報酬率 (IRR) 有關，且美元保單IRR通常仍較新台幣保單來的高。

不論是要分期繳或躉繳，她指出，美元保單都有大量且長期的換匯需求，因此也較受高資產或理財目標明確的客戶歡迎，金管會相關控管政策，並不會影響到這類型客戶購買力，「反而在政策實施前這半年，會掀起一波購買熱潮」。

保發中心也統計，2019年11月美元保單新契約保費約新台幣403億元，占當月新契約保費的46%，創2017年3月以來的新高，其中，大型壽險公司美元保單新契約保費占整體新契約保費比率高達4至6成，顯示美元保單仍為市場主力商品。

從保費角度來看，儘管今年保單責任準備金利率調降，但本土壽險公司業務部主管分析，一般台幣保單預定利率約為2%，美元保單可能有2.5%以上，若以相同保額來比較，美元保單保費相對還比較便宜。

農曆年節將至，這名主管也表示，各家公司開始發放年終獎金，有理財需求的客戶詢問度也再度提高，預估上半年買氣會更好。（編輯：楊凱翔）1090119