元月交易熱 櫃買上半月日均值345億

（中央社記者韓婷婷台北20日電）資金行情延續，帶動櫃買市場交易熱絡，根據櫃買中心統計，2020年來截至上周五（17日）止成交日均值為新台幣345.56億元，優於去年全年度約314億元的均值。

櫃買中心統計2020年度上櫃股票截至1月17日止日均值為345.56億元，總成交金額為4146.7億元，其中盤後定價交易金額14.63億元。今年度截至1月17日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重31.24%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為31.28%。

櫃買中心表示，今年至1月17日累積開戶數為1655萬6392戶，較1月10日累積開戶數增加1萬6137戶，增幅約0.10%。現股當日沖銷累積開戶數196萬9283戶，較前一周增加5631戶，增幅約0.29%。

櫃買中心2019年各項指標表現亮眼，上櫃股票總市值由年初的2兆8266億元提升至年底的3兆4335億元，投資人上櫃股票持股增值達6070億元，獲利超越2成以上。其中外資持有上櫃股票市值比重突破22%。

櫃買中心董事長陳永誠表示，去年大環境波動劇烈，今年是美國選舉年，變數及挑戰仍多，利率往上走的機率不大，整體資本市場謹慎樂觀，期望股票、ETF、債券各種業務都能平均發展，去年櫃買市場日均值達到314億元，超過原先設定的250億元目標，今年期望至少維持在314億至315億元間水準。

根據櫃買中心統計，截至1月17日已上櫃股票家數775家（包含外國公司35家）；興櫃公司有254家 （包含外國公司7家）；登錄創櫃板家數87家。（編輯：鄭雪文）1090120