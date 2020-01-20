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退休高峰已過 中鋼：人力招募下半年才明朗

最新更新：2020/01/20 14:41

（中央社記者潘羿菁台北20日電）鐵飯碗想捧還得看時機，中鋼表示，去年度錄取名額約647人，並在去年陸續報到，不過仍有半數人員要到今年5月才能完成報到手續，因此今年的招考計劃尚未確定，最快也要等到下半年才有譜。

中鋼先前指出，2016年起進入為期5年退休潮，平均每年有500名員工屆齡退休，甚至包括高階主管，為了要讓技術「無縫接軌」，中鋼在當年立即錄取597名新血、2017年為502人、2018年725人為最高峰，2019年3月公告招考510人，最後錄取647人。

中鋼在薪資待遇，師級員工起薪3.84萬元、員級為2.85萬元，另外還有子女獎助學金等補助，薪資水準看似不高，但考量到工作穩定，只要一旦釋出招募計劃，往往吸引報考人數破萬人讓錄取率僅2%多，中鋼透露，很少有人第一次報考就錄取。

對於今年招考計劃，中鋼坦言，目前人資行政工作還在處理去年度錄取狀況，去年有半數人員報到，另一半人數會在今年5月完成，也就是說，全數647人要到第2季才會完成作業，因此今年度招募規劃還需再等等，至少要到下半年才會明朗化。

中鋼表示，每年招募人力有3大評估點，包括前次招考人員實際報到狀況，目前各科系報到率94%以上，名額補足狀況順暢，當年度退休人數以及公司營運表現。

按照中鋼估算，整體退休潮最高峰落在2018年、2019年，今年開始退休人數略微趨緩，因此業界評估，未來要大舉招募逾600人的機率恐怕不高。（編輯：楊凱翔）1090120

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