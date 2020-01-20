英業達東南亞布局 仍以馬來西亞優先

（中央社記者潘智義台北20日電）美中簽署第一階段貿易協議，中國大陸銷美筆電加徵關稅問題緩和，對於其他產品在東南亞布局，英業達董事長卓桐華今天表示，仍會優先在馬來西亞擴廠。

卓桐華在旺年會記者會指出，去年1月馬來西亞廠已經出貨，雖然美中簽署協議後，客戶受貿易戰的影響可能已經緩和，但去年12月董事會仍決議在馬來西亞買地蓋廠，目前正在進行，將以檳城為廠中心，搭配衛星外包廠，建構馬來西亞生產基地。

由於美中簽署第一階段貿易協議後，中國銷美筆電暫緩加徵關稅，因此，卓桐華說，雖然筆電銷美產線已準備就緒，只是目前還用不到，不過，銷美比較敏感的產品，仍會在台灣生產；另外，銷美伺服器除了在墨西哥製造，同時也會增加新產能，捷克也有準備新工廠，而台灣本來就有工廠可以備援。

對於媒體提問，智慧裝置對手赴越南設廠，英業達是否會到海外設廠，卓桐華說，目前已經在馬來西亞擴充產能，也會在南昌擴充產能；至於越南，中長期來看並不是好地方，尤其北越已有很多廠商到當地設廠，尤其是中國大陸廠商，因此當地工資已比基本工資高了好幾倍。

他強調，2019年營收逾新台幣5000億元，已連續兩年達5000億元水準，期盼2020年成長10%以上，至於2021年各部門可望有更好的成長空間。

他認為，2020年可望逐季成長，第1季稍微弱一點，主要是因為工作天數較少，但接下來可望逐步成長。（編輯：趙蔚蘭）1090120