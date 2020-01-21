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美國上市公司投資拓元 2.4億布局台灣藝文市場

最新更新：2020/01/21 13:06

（中央社記者廖禹揚台北21日電）經濟部投審會今天核准紐約證券交易所上市公司LIVE NATION以逾新台幣2.4億元，投資國內售票系統拓元公司，未來將繼續經營藝文活動售票業務，預期將加強合作開拓台灣藝文市場。

經濟部投審會今天召開委員會議，核准及核備5件僑外投資、3件對外投資及5件對中國大陸投資案。僑外投資案包括美國大型娛樂公司LIVE NATION以新台幣2億4369萬5024元投資拓元股份有限公司。

投審會表示，完成投資後，拓元公司將繼續經營既有業務，預期未來雙方將加強在拓展國內藝文市場的合作。

會中也分別通過丹麥離岸風電開發商沃旭及哥本哈根基礎建設（CIP）約169.7億元及8.2億元增資案，將用於風場開發。投審會表示，隨著風場施工時程推進，預期後續將持續有增資案送審。

值得注意的是，1月核准及核備對中國大陸投資案較多，總金額逾4億美元。其中，南亞電路板瞄準中國5G及網通市場需求，申請匯出4800萬美元增資昆山子公司。

科技廠穩懋半導體申請匯出1100萬美元，增資江蘇全穩康源農業發展有限公司，經營生豬養殖及生豬養殖技術研發等業務。投審會分析，台灣在生豬養殖管理及技術較中國領先，可能因豬瘟疫情蔓延取得優勢。（編輯：張良知）1090121

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