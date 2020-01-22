確保春節有現鈔可領 金管會要金融機構採5措施

（中央社記者劉姵呈台北22日電）為滿足民眾農曆春節期間提領現鈔、資金調度及支付工具交易等需求，金管會今天表示，已要求金融機構確保支付交易順暢、電子銀行服務穩定、資安監控、加強ATM補鈔及24小時客服共5措施。

1月23日至29日為春節7天連續假期，金融監督管理委員會今天表示，為確保春節連續假期期間的金融服務品質，已要求各金融機構配合採取5大金融服務措施。

金管會表示，要求信用卡、電子票證及電子支付等機構，應確保交易系統順暢運作，並提供24小時客服專線。

接著，因過年期間銀行並無開門營業，為使電子銀行服務穩定，金管會要求，各金融機構應注意網路銀行系統負載量，以確保春節期間的電子銀行服務順暢運作，以因應企業與民眾資金調度需求。

為了強化資安防護，金管會說，各金融機構也應確實建立資訊系統及資訊安全監控機制、應變計畫與通報程序，並進行情境演練，且應特別注意各類異常情形的監控。

春節假期民眾最怕的就是領不到錢，金管會要求，各金融機構應加強自動提款機（ATM）的補鈔、檢修與管理作業，並提供24小時客服專線可供諮詢。

此外，各金融機構的網路銀行及ATM應提供24小時客服專線，並確保24小時暢通且可提供諮詢服務。

金管會也提醒民眾，農曆春節期間可多利用金融機構提供的電子銀行服務，若使用ATM遇到問題時，請務必保存「交易明細單」，並善用金融機構於ATM旁張貼的客服專線。另外在使用網路進行交易時應注意資訊安全，避免個人資料外洩。（編輯：楊凱翔）1090122