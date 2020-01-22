武漢肺炎蔓延 康那香：口罩訂單滿到4月初

（中央社記者潘羿菁台北22日電）台灣也出現武漢肺炎確診病例，帶動口罩通路商大舉備庫存，不織布大廠康那香表示，這幾天接到客戶追加訂單，目前工廠訂單已經排到4月初，工廠確定延後農曆春節休假、提前上班因應搶購潮。

康那香目前在台南口寮廠有兩條口罩產線，一條專做3D立體口罩，另一條為平面口罩，前者僅在康那香觀光工廠與官網販售，不對外銷售，後者則是生產平面口罩並上架在各大通路。

康那香表示，近期確實接到通路客戶追加訂單，針對平面口罩加訂採購量，讓工廠訂單安排到4月初處於滿載狀況，原本工廠規劃農曆春節放7天假，由於產能趕不上訂單速度，只好規劃延後一天休假、提前一天上班，也就是除夕才休假、初五就開工。

康那香3D立體口罩銷售地點僅限自家觀光工廠與官網，截至目前供貨正常，甚至今天還可能在官網下訂，不過康那香提到，由於明天開始放假，所以最快也要到1月30日後才會開始出貨。

康那香強調，雖然平面口罩中間有靜電層可以收集粉塵等污染物，但是其效益會隨著使用時間愈長、效果愈低，建議若有出入醫院時，戴一次就要丟棄，若是平常通勤上下班，也是使用一天後就換新，才能確保防疫功能。

至於公司營運表現，康那香主要營收為衛生棉，其營收比重約5成，去年承接衛生棉代工新訂單，帶動全年度營收新台幣40.56億元，年成長14.7%，不過前3季稅後淨損1951萬元，較前年同期大幅衰退2.3倍，每股稅後淨損0.10元。

展望今年，康那香指出，去年新品損耗率高，讓產品毛利大幅縮小，所幸在去年第4季逐步改善，今年度整體營運有望比去年樂觀。（編輯：楊凱翔）1090122