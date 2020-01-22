景氣回溫 翁朝棟：今年鋼價將回升

趕在農曆假期前，中鋼董事長翁朝棟（右2）先給員工拜早年，他指出，今年整體鋼材需求回籠，有望帶動鋼價回升。（中鋼提供）中央社記者潘羿菁傳真 109年1月22日

（中央社記者潘羿菁台北22日電）中鋼董事長翁朝棟今天表示，去年受到美中貿易戰紛擾讓鋼材需求下滑，所幸今年在汽車、建築與機械設備需求成長動能回溫，帶動亞洲各鋼廠1、2月盤價皆開漲盤，預料今年鋼價與景氣可望逐步回升。

翁朝棟與執行副總黃建智今天展開春節前夕拜年活動，並與企業工會理事長陳春生及理監事們茶敘，翁朝棟特別感謝春節期間輪班同事犧牲假期，堅守工作崗位，同時強調落實工安環保重要性。

去年中鋼獲利大幅衰退，全年營收新台幣3662.40億元，年減8.6%，前11月自結稅前淨利為138.23億元，較去年同期衰退53.8%。

翁朝棟表示，由於美中貿易戰紛擾、鋼材需求下滑，讓鋼廠營運陷入低迷，展望今年度，世界鋼鐵協會（worldsteel）預測全球鋼材表面消費量將達18.06億公噸，年增1.7%，其中，需求成長動能主要來自於東協及印度等新興經濟體，特別是在汽車業、建築業及機械設備等主要用鋼產業。

他認為，隨著亞洲各鋼廠1、2月份的盤價皆陸續開出漲盤，因此審慎樂觀，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升。不過，當前大環境挑戰尚未解除，期盼員工持續做好工安與傳承，才能化危機為轉機。

中鋼最新一期半月刊揭露翁朝棟給員工一封信提到，國軍黑鷹直升機重大意外，現場人員臨危不亂、從容指揮應對，以及危難之際仍然堅守職責，令人動容，因此期盼中鋼人都可學習國軍精神，不僅要勇於接受挑戰、承擔責任，學習從逆境中淬煉自己，才能讓中鋼在新一年度創下佳績。（編輯：郭萍英）1090122