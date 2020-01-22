玉晶光擬再砸逾43億 建新廠擴增產能

（中央社記者韓婷婷台北22日電）玉晶光為因應客戶訂單需求，董事會今天通過擬斥資約新台幣9.2億元再擴建新廠房，並擬花34.64億元購置機器設備，總計新規劃的新產能資本支出高達43.84億元。

光學雙雄大立光及玉晶光不約而同趕在春節長假前最後工作天公告興建新廠房訊息。大立光公告將斥資16.6億元建新廠，春節後動工，預計最快2023年底開出。

玉晶光去年11月完成35.5億元募資，今天董事會再公告將以參與大陸孫公司現增的模式，進行廠房增建案，及新購置機器設備，以擴大產能，主要因應下半年及明年的需求。

玉晶光表示，去年度現金增資募得的資金已陸續投入擴產，預估今年上半年就可以陸續貢獻營收，快的話第1季開始有營收貢獻。

至於今天董事會通過的新建廠房及機器設備主要因應下半年及明年的訂單需求；目前已先以租賃方式新租一廠房，並將添購新的機器設備，所需金額約34.64億元，接下來將進行廠房整建工程，希望趕在今年底前能開始貢獻營收。

另外，今天董事會也通過，在廈門集美工廠旁擴建新廠房，自地委建工程費用為新台幣9.2億元，預估最快明年可以投產。

玉晶光去年除了前置鏡頭外，首度在iPhone11上市前順利拿下新機「廣角」及「超廣角」2顆後置鏡頭，與大立光一起成為iPhone 11系列第一輪供應商，營運從第2季開始大幅成長，第3季營收來到新台幣50.5億元，季增1.41倍，帶動獲利快速翻升，稅後盈餘13億元，年增372.5%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘12.9元。

玉晶光累計2019年前3季稅後盈餘15.23億元，年增136%，每股盈餘15.13元。第4季也繳出歷年來最旺的成績，在規模維持一定經濟效益下，毛利率預計也可維持在一定水準。

法人預期玉晶光繼去年繳出亮眼成績後，今年在多鏡頭趨勢下，市場需求強勁，尤其在高階鏡頭更是供不應求；加上老大哥大立光產能受限，最新產能需等到2023年年底才開出，在這4年空窗期，玉晶光將趁勢拉高占比。

玉晶光是iPhone、iPad鏡頭組第二大供應商，供貨規模僅次大立光。

日系外資日前預估，玉晶光2020年將受惠新款iPhone相機升級和導入後置飛時測距（ToF）模組，iPhone鏡頭市占持續看增，估2020、2021年iPhone鏡頭市占率將從去年的26%進一步上看33%、34%。（編輯：趙蔚蘭）1090122