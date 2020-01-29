5G元年人才搶手 職缺衝上第一季首位

（中央社記者吳柏緯台北29日電）雖然5G第一波釋照金額創天價，不過隨著台灣正式踏入5G元年，相關產業人才需求大增。根據人力銀行統計，資訊科技業的人才需求站上今年第一季的首位。

5G第一波釋照競標從去年12月10日開始，歷經27日競標後終於有了結果，國家通訊傳播委員會（NCC）預計釋照，宣告台灣進入5G時代。面對物聯網、人工智慧、雲端等技術及產品快速發展時刻，積極投入轉型及升級核心技術與能力，對於人才的需求也與時俱進，積極網羅人才及資通訊產業的專才。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖說明，根據1111所做的2020年第一季人力需求調查顯示，12.5%的企業看好今年第1季的景氣。整體而言，有56.2%的企業在第1季有徵才計畫，比去年同期增加5.14個百分點。

至於就業趨勢，何啟聖表示，開出最多職缺的產業是資訊科技業，主因是隨著5G釋照並開始建置，以至於未來商轉、5G手機的開發，相關的人才需求確實增加。何啟聖也觀察，除了工程端的職缺，許多電信業者也開出不少門市人員、行政人員的職缺，可見大家都對5G前景看好。

除了5G產業鏈上的IC設計，或是電信工程端的人才外，yes123求職網發言人楊宗斌指出，視聽影音人才的需求也可望搭上這次的順風車。他說明，包括中華電信、台灣大、遠傳等大型電信業者都有自己的影音串流服務，在5G開始發展後，影視娛樂產業可望是首波應用的對象，人才需求也會大幅增加，因此在相關產業服務的民眾，可以多加注意釋出的職缺。

不少民眾看準這波熱潮，準備年後轉職，投入5G戰場打拼。何啟聖認為，要投石問路求職者，都必須將自己過往的經歷、曾經參與過的計畫與成績準備好，才能在競爭激烈的人才大戰中，獲得企業主的青睞。

至於文組背景，但也想要投入5G相關產業的求職者，何啟聖認為可以選擇行銷、企劃，甚至是電信業的門市與行政人員，跟著產業一起成長，累積相關的經驗，並且發揮所長。（編輯：林孟汝）1090129