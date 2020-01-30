網路打破貿易藩籬 科技人才成角力關鍵

網路打破傳統貿易藩籬，各國貿易角力重點從地緣轉向科技戰，並進一步衍伸為國防戰略，也為台灣帶來更多機會，前駐WTO大使朱敬一指出，政府應更關注科技相關科系學生及師資問題。中央社記者裴禛攝 109年1月30日

前駐WTO常任代表朱敬一專訪3（中央社記者廖禹揚台北30日電）網路打破傳統貿易藩籬，各國貿易角力重點從地緣轉向科技戰，並進一步衍伸為國防戰略，也為台灣帶來更多機會，前駐WTO大使朱敬一指出，政府應更關注科技相關科系學生及師資問題。

隨著網路世代來臨，貿易環境與貿易障礙的定義已與過去大不相同，前駐WTO大使、中央研究院院士朱敬一接受中央社專訪指出，美國在貿易戰中對中國採取的許多措施，就是為了因應WTO既有規則無法處理的中國政府補貼所帶來的不公平競爭。

他說，在1990年代，美、中、台關係是所謂的大三角，前國安會秘書長蘇起曾經指出，那時台灣可以把關係玩到「一個尾巴搖兩隻狗」地步，展現台灣在三角關係中的靈活。

不過，到了2020年，「大三角不見了」，只剩美中雙邊，台灣失去了槓桿（leverage）的角色，也不可能在美中角力戰場表態，朱敬一說，現在只能精確擇定少數戰場，事先準備，做好「扭轉戰局」的關鍵角色。

以美中貿易戰為例，美國除在2018年對部分中國產品加徵25%關稅，值得注意的是，美國商務部同年也宣布7年內禁止向中興通訊銷售零件，禁售零件與關稅性質完全不同；美國總統川普隨後提出要對「中國製造2025」的產品課稅，「對7年後的產品課稅，在過去的狀況下根本不合邏輯」，朱敬一說。

採行這樣的措施關鍵在於網路經濟特性，他解釋，網路經濟就是銷售越多、需求越強，且因消費習慣產生「卡位」效果，有利領先者持續保持優勢，讓政府有強大動機提早給予產業補貼，也使未來5G、6G的競爭提前開打。

朱敬一指出，6G不僅傳輸速度快，定位精準度也將大幅提升，6G主導權對國防的重要性遠大於產業，這也是美國要全力防堵中國補貼相關企業及技術發展的原因。他推測，未來6G有可能發展出以美國及中國為主的兩個系統，與過去美國透過北大西洋公約組織（NATO）與華沙公約組織相抗衡的概念類似。

朱敬一強調，若真發展為兩個系統，對台灣晶片、資通訊科技（ICT）業者的利弊值得深思。

同時，網路無國界的特性也為台灣帶來機會。朱敬一表示，網路時代突破傳統地緣政治，使過去「強龍不壓地頭蛇」的地緣因素影響力降低，台灣面臨的不再只有傳統貿易的單一戰場，而能從更多面向找尋優勢利基，例如新南向布局、人工智慧技術、6G對代工業者是否有利等。

不過，在貿易戰走向科技戰的趨勢下，科技業成為一大關鍵，但要厚植台灣科技研發基礎，朱敬一認為，學生與師資都是政府必須注重的焦點。

他說，也許是受到少子化及外籍生較少影響，科技業相關科系招生困難，畢業生水準隨之下降，連帶也影響靠這些理工畢業生支撐的科技業表現，不要忘了新竹科學園區建在新竹，主要是因為臨近交通大學和清華大學。

朱敬一憂心，台灣將大學教師視為公務員，卻忽略招聘大學教授必須與各國學校競爭的事實，國內大學新進教授薪資低，優秀師資很容易就跳槽，也造成人才不斷流失。

朱敬一坦言，要改善招生與師資問題牽涉層面複雜，需要從長計議，包括要用多少國際學生及師資填補國內空缺，外籍生如何進一步成為歸化移民的相關法規與配套措施都必須規劃。但他也指出，香港時局混亂，不少學生、老師來台意願應該都有增加，是值得掌握的外在機會。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1090130