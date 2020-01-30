台灣放棄WTO開發中國家優惠背後 朱敬一揭密

前駐WTO常任代表朱敬一專訪2（中央社記者廖禹揚台北30日電）台灣2018年承諾放棄WTO「開發中國家」優惠，前駐WTO大使朱敬一表示，台灣做此宣示對產業的影響微乎其微，卻能為國際形象加分。如此一來，就算比不上最大競爭對手韓國的FTA數，台灣仍有許多面向可發展。

總統蔡英文破紀錄以817萬票贏得連任，但也將面臨兩岸關係、經濟發展等嚴峻挑戰，尤其美中「兩隻大象」打架，爭的不僅是貿易，還涉及科技和安全問題，在在考驗執政團隊的智慧。

2018年，台灣於世界貿易組織（WTO）貿易政策檢討會議中承諾，未來將改以「已開發國家」定位參與談判，不再使用「開發中國家」享有的特殊與差別待遇優惠。消息傳回台灣引發關注，有立委擔憂影響農業、或不利未來多邊談判。

前駐WTO大使、中央研究院院士朱敬一接受中央社專訪時透露，駐外3年來美中貿易戰使WTO舊議題幾乎全部停擺，也使既有體系陷入僵局，「台灣選擇做出這樣的宣示，我不認為是壞事」，因此他在一次回國時向總統建議放棄「開發中國家」地位。

朱敬一解釋，開發中國家與已開發國家在談判上所獲得的待遇差別，主要是在新協議達成後緩衝期間的差異，而擁有164個會員的WTO採取共識決，「在可見的未來，要達成一個新的協議還蠻難的」。

此外，他分析，台灣的發展程度在WTO中算是「前段班」會員，其他發展較落後的會員在談判過程中所提出須保護或調整的項目，會「遠比我們多得多」，因為有後段班擋在前面，台灣受到傷害的機率又會再降低。

朱敬一指出，在WTO做出新協議的可能性低、台灣發展程度優於多數會員的狀況下，「放棄開發中國家地位，其影響微乎其微」，但對於形象有很大的好處，有相當加分效果。

美國總統川普上任後，多次要求改革WTO目前運作方式，希望消除部分會員的「不公平優勢」，例如在去年中點名宣稱為「開發中國家」的汶萊、香港、科威特、澳門、卡達、新加坡、阿拉伯聯合大公國、墨西哥、南韓及土耳其等富裕經濟體，更特別點名中國，要求WTO取消其開發中國家定位。

朱敬一認為，這些GDP名列前茅、或已是G20成員國的會員，之所以仍宣稱為「開發中國家」，主要是受到公務體系保守評估的思維影響。「如果你放棄了優惠，總會有產業利益受到影響，你必須要負責」。

他舉例，像是服務業開放，麥當勞進軍國內市場，早餐店生意可能受到影響，主管機關可能受到業者抗議，「但若麥當勞普及，大家覺得很便利，你也不會被記功」。

南韓在去年底宣布不再要求享有開發中國家的特殊優惠待遇，不過，在自由貿易協定（FTA）簽訂上明顯較台灣具有優勢，朱敬一說，台灣在洽簽FTA上受到中國影響，「必須承認這塊是受限的」，但仍有許多面向可發展，「網路空間就是不受限制的」。

他也指出，台灣晶圓代工、IC設計等技術具有優勢，不見得輸給南韓或其他國家，「就像過去發展生技產業時，大家會問，世界十大藥廠那麼領先，台灣還有希望嗎？但疾病有千百種，不可能有藥廠自己吃下所有市場」，在科技業也是如此，朱敬一認為，台灣應找出自身在不同領域的優勢。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1090130