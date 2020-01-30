台股大跌爆2754億巨量 金管會：投資人有信心

（中央社記者劉姵呈台北30日電）受到武漢肺炎疫情延燒影響，台股今天收盤重挫696.97點，跌幅達5.75%。金管會今天表示，台股體質健全，且集中市場成交量創下12年多來新高，顯示投資人對市場仍有信心。

台股今天收盤收在11421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75%，成交值約新台幣2754億元，金融監督管理委員會證期局副局長蔡麗玲表示，主要是受到武漢肺炎疫情影響，市場較為擔憂，且今天亞股也都是下跌的情況。

觀察其他亞股今天收盤情況，香港股市跌幅2.62%；日本股市跌幅1.72%；南韓股市跌幅1.71%；新加坡股市跌幅較輕，僅0.37%。

蔡麗玲說，台股自1月20日封關，今天為春節後開盤首日，有補跌的壓力，跌幅相對其他亞股較大；不過，觀察集中市場今天成交量高達2754億元，與1月日均成交量1556億元相較之下非常大，顯示有許多投資人有逢低承接的動作，對市場仍有信心。

蔡麗玲強調，各國股市都受武漢肺炎疫情影響有短期性衝擊，但股市長期最終仍要回歸基本面，台股上市櫃去年營收達34.05兆元，本益比達19.75倍，現金加計股票殖利率在3.82%，顯示台股基本面非常良好。

她強調，台股目前基本面與經濟發展良好，金管會將密切觀察武漢肺炎疫情、美利率政策與外資進出情況，若股市發生「非理性下跌」情況，必要時會採取穩定措施。

另一方面，上市櫃公司若受肺炎疫情影響，發生重大並影響財務及業務的事件，金管會也宣布應在30日台股開盤前發布重大訊息。

證期局指出，統計目前受疫情影響有相關因應措施，發布重訊公告的上市櫃公司合計共有405家，內容包括說明公司有無受重大影響、配合防疫工作延後開工調整生產線等內容，但大多數公司經評估都指出無受影響，後續會請證交所、櫃買中心持續追蹤。

蔡麗玲補充，部分上市櫃公司有請客戶調整出貨時間、盤點防疫物資等、機動調整生產分配與調整日產能，希望降低疫情對公司的影響，金管會會持續督促上市櫃公司，若有受到疫情影響，必須即時發布重大訊息，對投資人提供充分的訊息揭露。（編輯：張均懋）1090130