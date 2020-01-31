財長親上火線信心喊話 台股不悲觀國安基金備戰

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）台股30日開紅盤重挫，為穩定市場信心，財政部長蘇建榮今早開盤前，親自召開記者會說明，強調國安基金隨時待命，並有兩點喊話。

武漢肺炎擴大衝擊信心加上補跌效應，台股30日開紅盤，引爆恐慌性賣壓，收盤重挫696.97點，創史上單日最大跌點，跌勢更勝2018年10月美中貿易戰及公債殖利率飆升衝擊，和2000年3月網路泡沫化。

為鞏固市場信心，財政部今天罕見於開盤前召開記者會對外信心喊話。

財政部長蘇建榮表示，台灣股市昨天開紅盤，創下歷史最高跌點、達696.97點，跌幅5.75%，從武漢23日封城以來，國際股市也大幅動盪，但這兩天觀察，跌幅已見收斂，美股已連兩天上漲，鄰近香港、新加坡、日本、韓國股市跌幅也見收斂，顯見慢慢回穩；觀察外資資金也還停留國內，台股昨天成交量也擴大，上市上櫃達3387億美元，創近期新高。

蘇建榮指出，財政部作為國安基金幕僚單位，基本態度主要有兩點，第一，國內基本面仍相當好，主計總處預估今年經濟成長率為2.72%，加上台商資金回流，經濟動能充沛，對未來景氣抱持審慎樂觀態度，國人不須對股市動盪太過悲觀。

蘇建榮說，第二，國安基金從23日武漢封城以來，一直密切注意國際情勢及台股變化，若有不理性下跌，資金大幅移動、投資人信心渙散等情形，就會召開臨時委員會，就現階段經濟情勢討論是否進場護盤，再度呼籲投資人不要恐慌。（編輯：鄭雪文）1090131