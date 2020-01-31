更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎蔓延 台商廠區管控嚴密成員工庇護所
產經

武漢肺炎蔓延 台商廠區管控嚴密成員工庇護所

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才
政治

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台股一掃陰霾 早盤大漲逾170點
首頁 / 產經

財長親上火線信心喊話 台股不悲觀國安基金備戰

最新更新：2020/01/31 09:22

（中央社記者吳佳蓉台北31日電）台股30日開紅盤重挫，為穩定市場信心，財政部長蘇建榮今早開盤前，親自召開記者會說明，強調國安基金隨時待命，並有兩點喊話。

武漢肺炎擴大衝擊信心加上補跌效應，台股30日開紅盤，引爆恐慌性賣壓，收盤重挫696.97點，創史上單日最大跌點，跌勢更勝2018年10月美中貿易戰及公債殖利率飆升衝擊，和2000年3月網路泡沫化。

為鞏固市場信心，財政部今天罕見於開盤前召開記者會對外信心喊話。

財政部長蘇建榮表示，台灣股市昨天開紅盤，創下歷史最高跌點、達696.97點，跌幅5.75%，從武漢23日封城以來，國際股市也大幅動盪，但這兩天觀察，跌幅已見收斂，美股已連兩天上漲，鄰近香港、新加坡、日本、韓國股市跌幅也見收斂，顯見慢慢回穩；觀察外資資金也還停留國內，台股昨天成交量也擴大，上市上櫃達3387億美元，創近期新高。

蘇建榮指出，財政部作為國安基金幕僚單位，基本態度主要有兩點，第一，國內基本面仍相當好，主計總處預估今年經濟成長率為2.72%，加上台商資金回流，經濟動能充沛，對未來景氣抱持審慎樂觀態度，國人不須對股市動盪太過悲觀。

蘇建榮說，第二，國安基金從23日武漢封城以來，一直密切注意國際情勢及台股變化，若有不理性下跌，資金大幅移動、投資人信心渙散等情形，就會召開臨時委員會，就現階段經濟情勢討論是否進場護盤，再度呼籲投資人不要恐慌。（編輯：鄭雪文）1090131

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報