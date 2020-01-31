福懋油經營權之爭落幕 公司派重掌董事會

（中央社記者韓婷婷台北31日電）日前爆發經營權之爭的福懋油今天舉行股東臨時會，補選1名獨立董事，由公司派補上，使得公司派掌握5席董事，市場派占4席，由董事長許逸群為首的公司派重掌經營權。

福懋油今天補選1名獨立董事，股東出席率過半，達60.24%，公司派與市場派已有共識，市場派興泰實業吳家退讓並未提出候選名單，由公司派提名的靖洋傳媒科技董事長陸醒華當選。

台灣老牌油廠福懋油成立於1986年，是台灣4大黃豆油品牌之一，去年6月公司經營權意外變天，以興泰前董事長吳金泉為主的市場派，雖持股較少，但透過配票策略勝出取得2席董事、3席獨董，公司派許家則僅獲4席，雙方協議後以共治模式經營，由公司派許家的晉昇投資當選法人董事長，但代表人讓給市場派吳家的吳美紅擔任，許家二代許逸群任總經理。

而共治局面不到半年就破局，福懋油原董事長、現任總裁許忠明與許逸群父子，去年11月指控興泰吳家動用福懋油資金大買興泰股票，涉嫌掏空及內線交易，獨立董事也未盡到監管責任，遭控的吳派人馬則駁斥許家透過媒體抹黑。

在雙方人馬爭端火烈之際，市場派一位獨董、廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師萬益東，即以業務繁忙為由辭職，形成董事會中公司派與市場派各占4席。今天臨時股東會補選一名獨董，董事會重新由公司派掌握，也讓經營權之爭暫時落幕。

福懋油2019年營收106.46億元，年減5.31%，累計前3季稅後純益2.43億元，每股純益1.11元。（編輯：鄭雪文）1090131