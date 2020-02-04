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口罩搶購傳恐斷料 經長召集業者協調

最新更新：2020/02/04 12:59

（中央社記者潘羿菁台北4日電）武漢肺炎疫情升溫，全球瘋搶口罩，外傳台灣口罩生產恐將面臨斷料危機，經濟部長沈榮津昨日緊急召開會議，協調原料不織布廠出貨排程，並允諾給予特許加班，讓口罩製造有原料可生產。口罩業者表示，若疫情續延燒半年，料源才有短缺疑慮。

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續蔓延，因應防疫工作，政府第一時間徵用口罩工廠，也多次呼籲民眾無須過度驚慌、切勿囤貨，不過似乎止不住恐慌心態，口罩仍現搶購潮，甚至外傳，因為過年期間業者加班趕工生產，目前的原料漸現斷炊危機。

一名業者向中央社記者透露，沈榮津昨日召集包括中衛、康那香、恆大、友麗與易廷等中下游廠商了解狀況，會中確有1、2家業者表達缺料問題，但主要是這些廠商的預先備料量無法滿足政府徵收量，或是有些業者倉儲空間不夠，沒辦法一次進太多原料；另外，部分不織布廠提到人力不足，沒辦法短期內趕上龐大需求量等等。

會中，沈榮津協調原料廠出貨排程，期盼原料廠家共體時艱，在這段期間可以分批次少量出貨，讓口罩業者接料生產，而原料廠也都一口答應、願意配合。

此外，沈榮津也裁示將替業者爭取特許加班，讓國軍也能進駐原料廠投入生產，拉升工廠稼動率滿載。而勞動部也從善如流表示，若相關廠商因配合防疫導致有加班需求者，可以適用勞動基準法中有關「天災、事變或突發事件」情況下的特殊加班規定。

口罩的材料一般除了不織布外，還有活性碳、紙等，台灣相關廠商也加緊趕工中。口罩生產大廠的中衛表示，農曆年前就已提前備料，為因應政府徵收目標量，彰化工廠日產能從40萬片增加至60萬片以上，產能增幅達到5成，截至目前生產無虞。

華新醫材也說，政府徵收日產量25萬至30萬片，現階段供應無虞，所需料源現在多數來自國內廠商，上游原料廠同樣確保供貨沒問題。而易廷表示，公司供應到4月都沒問題，後續要叫料，政府會協調確保原料無虞。

口罩製造中游、原料廠不織布的康那香已向上游纖維廠叫料，目前所訂購的料到6月沒問題。

儘管近期工廠生產有望銜接順暢，但是中衛也坦言，此刻為非常時期，產能屬於較為異常狀況，「若疫情再延燒半年，料源可能會出問題」；而康那香同樣指出，若高峰產能一直到下半年，確實料源有短缺疑慮。（編輯：林孟汝）1090204

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