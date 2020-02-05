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製造業燈號終結連13藍 台經院估今年表現勝去年

最新更新：2020/02/05 11:04

（中央社記者潘姿羽台北5日電）台經院今天發布2019年12月製造業景氣燈號，受惠於美中貿易協商朝正向發展，加上股市表現亮眼，有助廠商回復信心，燈號終結連13藍，轉呈黃藍燈，預估2020年整體製造業景氣也將呈黃藍燈，優於去年。

回顧2019年製造業燈號表現，台經院指出，去年僅12月出現過1次黃藍燈，其餘都是藍燈，整體製造業燈號表現不如2018年；主因是去年台灣經濟受到全球需求疲弱與美中貿易戰波及，出口成長自2018下半年開始減緩，2019前3季陷入衰退，第4季出口才由負轉正。

台經院進一步分析，生產方面，資訊電子產業與傳統產業表現大不同，資訊電子產業受惠於轉單、供應鏈調整、高階半導體需求強勁等因素帶動，使得電子零組件業生產指數仍維持微幅正成長；傳統產業則受到美中貿易爭端、全球需求轉弱、原物料價格走低影響，機械設備業、基本金屬業及化學原材料業等傳統產業表現疲弱，加上2019年美中貿易協商反覆未定，廠商投資及營運多趨向保守，進而拖累整體製造業生產動能。

不過台經院指出，12月製造業景氣燈號受惠於美中貿易協商朝正向發展，有助於緩解市場觀望氛圍，而且12月股市表現亮眼，廠商看好景氣展望，拉抬經營環境面指標；隨著國際油價年增率走高、產業供應鏈調整持續、高階半導體需求強勁等因素帶動，12月國內製造業相關數據也明顯優於11月，進而推升需求面指標。

台經院表示，12月整體製造業景氣信號值由11月修正後的10.22分，增加0.93分至10.15分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈，終結2018年11月開始的連13藍。

展望2020年，台經院認為，由於製造業景氣小幅回溫，預估2020年整體製造業景氣燈號為黃藍燈，燈號表現優於去年。

台經院接著分析，國內方面，受惠於國內半導體廠商持續精進先進製程、5G基礎建設陸續開展、台商回流升溫等因素，投資成為帶動台灣經濟成長的主要動能，對於製造業表現也有助益；但若美、中經濟表現不如預期，也將使台灣經濟表現受到考驗。

就細部產業而言，台經院分析，受惠於半導體需求回溫、新興應用趨勢擴展及業者製程領先優勢下，可望帶動相關產業的生產動能，預估電子零組件業2020年全年景氣為綠燈，而化學橡膠業與金屬機械業等傳統產業，則需要等到下半年，才可望由衰退的藍燈轉為黃藍燈表現。（編輯：楊凱翔）1090205

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