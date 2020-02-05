台商回台投資力道強勁 商研院樂觀看待下半年景氣

（中央社記者吳柏緯台北5日電）台商回台投資的力道與延續時間都是近20年來表現最好，商研院今天發布商業服務業景氣預測指出，景氣下降速度明顯減緩，預計在今年6月結束長達15個月的下降情勢，下半年景氣樂觀。

財團法人商業發展研究院今天發布了最新的「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，顯示今年下半年的景氣基本走勢偏向樂觀，而且正好適逢20年力道最強的「回台製造」投資效應，帶動民間投資動能，同時擴散至金融活動。

商研院指出，目前雖然仍有不少指標繼續下降中，但降速均減緩，同時，實體投資與金融產值續增，加上漣漪效果逐漸出現，領先指標的商業服務業僱員淨進入率略見回升，預估到今年6月時可停止連續15個月下降的情形，今年樂觀的景氣預期可望逐漸明朗。

商研院說明，該指數的實際值曾於2018年8月出現波段高峰，接著一路下滑，持續至2019年12月，降速在2019年5月之後開始轉緩，目前仍續減緩中。

然而由於武漢肺炎疫情持續蔓延，對於景氣可能造成影響。商研院指出，實際衝擊仍須看疫情發展的情形才能評估，不過台灣可以藉此機會加速發展「數位經濟」，彌補傳統經濟的「移動性」受到武漢肺炎衝擊的損失，也可透過數位經濟新投資提升「流動性」的乘數效果。若就短期而言，武漢肺炎雖對世界，尤其亞洲國家的衝擊難免，但對台灣當下的台商回流與轉單效應反而有加速作用。（編輯：紀淑芳）1090205