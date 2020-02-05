武漢肺炎引發避險需求升溫 資金轉進債市

（中央社記者韓婷婷台北5日電）武漢肺炎事件引發市場避險需求升溫，資金大量轉進債市避風頭，上週以公債、全球企業債表現最佳。

新年開工以來全球市場不平靜，中國爆發新型冠狀病毒疫情影響金融市場投資人的情緒，特別是對股票等風險性資產，而投資人對避險資產需求快速增加。

從上週全球市場表現來看，股市震盪，資金明顯移動至避險資產，以公債、全球企業債表現最佳。根據彭博統計，上週表現最佳的是美國公債，上揚0.97%，全球公債也上漲0.52%；其次是全球企業債，漲幅0.79%。新興市場美元債上揚0.71%，排名第3。

施羅德投資預期，新型冠狀病毒疫情爆發可能會對長達數周或數月的經濟數據造成負面影響，這種不確定的環境可能還會持續一段時間。

摩根投信表示，全球金融市場鼠年一開年便上沖下洗，導致投資難度攀升，投資人若想要擴大長線獲利，又擔心近期市場震盪難以捉摸，建議此時入手多重債券型基金，兼顧波動風險，同時可爭取長期收益和資本增值。

第一金投信表示，觀察疫情發展，目前不確定性仍高，穩健資產配置仍有需求，建議投資人搭配基本面、技術面相對較佳的債券ETF，降低波動風險。

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人王達榮表示，美中貿易衝突降溫，全球股市去年第4季多頭反攻，不料，才短短1個月不到的時間，市場再度豬羊變色，股債市場迅速調整。

以美股、新興市場股市為例，去年10月以來到今年1月17日武漢肺炎大爆發期間，累計分別上漲11.85%、14.57%，但從1月17日到31日為止，分別回跌3.13%、7.37%；反觀高評級的美國投資級債在這兩段期間，都上漲，漲幅各為1.59%、1.93%。

若按類型區分，以金融債、科技債表現最佳，在上述股市多頭期間，分別上漲4.04%、2.15%，而在本波肺炎事件衝擊下，進一步再漲2.54%、2.83%，穩定度高，充份展現「進攻退守」的優勢。

王達榮認為，儘管股、債市場近期已迅速反映衝擊，但觀察目前疫情發展，不確定性仍高，建議投資人應強化資產配置，適度納入債券ETF，降低波動風險，尤其看好金融債表現。（編輯：楊玫寧）1090205