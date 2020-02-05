牧德迎5G春燕 汪光夏：今年拚重回2018年高峰

（中央社記者江明晏台北5日電）牧德去年每股賺逾20元，董事長汪光夏表示，今年看好5G需求與4大領域動能發動，牧德也將在下半年跨入兩大新產業，目標營運重回2018年每股賺逾30元的歷史高峰。

AOI光學檢測設備廠牧德科技去年下半年受中美貿易戰、客戶擴廠保守，半導體、COF需求不明確等因素影響，營運略顯低迷，去年全年營收新台幣25.43億元，淨利8.66億元，每股盈餘20.01元，較2018年的30.43元低。

牧德今年1月營收達2.11億元，月增49.27%、年增2.27%，並創下歷年同期新高，受惠5G相關應用及半導體產業發展，看好5G發展趨勢不變，預期今年營運可望重回正成長；激勵牧德股價開高走高，逼近漲停，終場收在437元，漲幅9.66%。

牧德今天舉辦法人說明會，牧德董事長汪光夏表示，今年產業5G需求將在第2季至第3季開始增加，牧德相關產品布局已到位，看好5G帶動新的PCB市場，以及Mini LED、AI邊緣運算和智慧相機等新領域動能，目標今年2020年營運將重回2018年的基準。

他進一步說明，因中美貿易戰推遲5G需求約半年，牧德相關布局恰好到位，看好5G到來有新PCB需求，牧德在類載板設備都準備好，可滿足開始擴大的市場需求，而PCB Mini LED量測外觀全檢設備，今年則預計在第2季至第3季慢慢發酵，看好未來Mini LED時代將來臨。

而在AI邊緣運算方面，他表示，智慧相機首季有成果，第一個款式瞄準AOI、封裝、半導體、LCD、自動化，價格很有競爭力，將有取代作用；另外則是簡單檢測的智慧相機市場，今年首季也有成果。另外，看好晶圓封裝全檢時代，牧德設備也做好準備，首季將開始在市場銷售。

汪光夏也預告，今年下半年牧德將布局兩大新領域，第一為，PCB AOI上下游相關設備，市場產值每年達50億元，主要客戶為載板與軟板廠，牧德集結3大公司之力，預估今年下半年有成果；第二個是跨入年產值50億的新領域的AOI設備，將會在下半年推進市場。

此外，牧德今天經董事會決議決議宣布現金增資發行普通股，上限為2500張。汪光夏表示，現金增資額度頂多5%，價格預估3月才會公布，現增主要目的是擴增新廠、充實營運資金，並對下半年布局的兩大新市場的投資，而牧德過去的高股利政策也沒有改變。

針對肺炎疫情對PCB產業影響，汪光夏表示，如果客戶如期在2月10日至17日開工，對牧德營收影響看不出來，但擔憂的是後續封城擴大影響物流的狀況，而由於疫情關係，服務人員分成2組人員，因此這段期間工作量會加重。（編輯：林孟汝）1090205