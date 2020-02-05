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中科管理局正名揭牌 109年營業額挑戰8千億

最新更新：2020/02/05 17:16
配合「科學園區設置管理條例」修正通過刪除「工業」二字，中科管理局也將原機關名稱由「科技部中部科學工業園區管理局」修正為「科技部中部科學園區管理局」，5日舉行正名揭牌典禮。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月5日
配合「科學園區設置管理條例」修正通過刪除「工業」二字，中科管理局也將原機關名稱由「科技部中部科學工業園區管理局」修正為「科技部中部科學園區管理局」，5日舉行正名揭牌典禮。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）中科管理局今天舉行正名揭牌典禮，將原機關名稱「科技部中部科學工業園區管理局」刪除「工業」兩字，中科管理局表示，展望今年營業額將挑戰新台幣8000億元大關。

主持正名揭牌儀式的中科管理局長許茂新表示，配合「科學園區設置管理條例」已修正通過刪除「工業」二字，中科管理局配合將原機關名稱由「科技部中部科學工業園區管理局」修正為「科技部中部科學園區管理局」。

許茂新指出，中部科學園區成立已逾16週年，截至108年底共引進206家高科技廠商，從業員工數達5萬817人創歷史新高，108年營業額已超越新台幣7800億元，展望109年，可望挑戰8000億元大關。

回顧中部科學園區過去16年來的進展，許茂新認為，主要是園區內工業生產的成長，且為因應高科技產業發展的趨勢，科學園區設置管理條例修正後，已放寬進駐資格，不再侷限於工業生產，更朝向科學創新與前瞻技術發展前進。

許茂新強調，中科管理局這次正式名稱刪除「工業」二字後，象徵園區邁向新的里程碑，放寬進駐園區的組織類型，將有利於引進多元類型的創新研發科學事業進駐，除了協助台灣高科技產業的發展，也順應時代的趨勢，並強化園區的競爭力，讓中部科學園區早日邁向兆元產業園區，成為高科技產業重鎮。（編輯：謝雅竹）1090205

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